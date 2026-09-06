Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, Çorum FK'nın iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, 'Biz de hafta içi dersimize iyi çalışmıştık ama bugün çalıştığımız ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, 'Maça iyi hazırlanmıştık, Çorum FK'yı iyi de analiz etmiştik. Geçen hafta aldıkları mağlubiyetlerinden dolayı, taraftarları önünde bir reaksiyon göstereceklerini biliyorduk. Çorum FK iyi oyunculardan kurulu bir takım. Biz de hafta içi dersimize iyi çalışmıştık ama çalıştığımız ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Buna rağmen 2-0 gerideyken 2 net pozisyon kaçırdık. Belki biri sonuçlandırabilseydik oyun son 10 dakikada farklı bir yere evrilebilecekti. Daha iyi çalışıp haftaya oynayacağımız Rizespor maçından galibiyetle ayrılacağız' diye konuştu.