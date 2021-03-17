Anadolu Grubu ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sertifika Programı

Anadolu Grubu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşebilmesi için herkesin bu amaçları ve amaçlar için yapılanları bilmesi gerektiğine olan inancıyla, “Anadolu’dan Yarınlara” markası altında yaptığı, farklı paydaşlarına yönelik iletişim ve farkındalık çalışmalarına yeni bir eğitim programı ile devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi CIFAL Istanbul, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) ve CO-OP Direktörlüğü iş birliği ile Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sertifika Programı’nı gerçekleştiren Anadolu Grubu, SKA’ların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası yolunda farkındalık yaratmayı, bu amaçları iş süreçlerine entegre etmeyi ve performans ölçümü konusunda sektöre yol göstermeyi amaçlıyor.

Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sertifika Programı, bir saatlik beş çevrimiçi oturum halinde gerçekleşecek. Program, 22 Mart’ta “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Önemi” oturumu ile başlayacak. 5 Nisan’da “Anadolu Grubu’nun Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Alanındaki Raporlama Çalışmaları”, 19 Nisan’da “Anadolu Grubu Şirketlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Katkı Sağlayan Proje ve Uygulamaları” konuşulacak. Herkese açık olan programın 3 Mayıs’taki oturumunda “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İletişimi” ve 17 Mayıs’ta “AG Anadolu Grubu Holding’in BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Giriş Sürecinin Yönetimi” konularında bilgiler aktarılacak. Programda, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Kaan Ünver ile Anadolu Grubu’nun farklı şirket ve departmanlarından yöneticiler konuşmacı olarak yer alacak.