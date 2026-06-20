Türk Hava Yolları olarak sürdürülebilirlik vizyon ve finansman alanındaki çalışmalara dikkat çeken Prof. Dr. Murat Şeker, sürdürülebilirliğin 2033 stratejinin merkezinde konumlandırıldığını ifade etti. Net Sıfır Atık Çağında Yeşil Finansman ve Muhasebenin Geleceğini Şekillendirmek adlı konferansla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Murat Şeker, şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde ASFAAG tarafından altıncısı düzenlenen ‘Net Sıfır Atık Çağında Yeşil Finansman ve Muhasebenin Geleceğini Şekillendirmek' temalı konferansta bir konuşma gerçekleştirdim. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları'nın sürdürülebilirlik vizyonunu ve sürdürülebilir finansman alanındaki öncü çalışmalarımızı paylaştım. Türk Hava Yolları olarak sürdürülebilirliği 2033 stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. 2050 yılındaki karbon nötr havayolu hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, sektörümüze yön veren yenilikçi finansal çözümler ve sürdürülebilirlik bağlantılı finansman gibi stratejik adımlarla küresel havacılığın dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirliğin geleceğine yön veren bu vizyoner ve kıymetli etkinlikte emeği geçen organizasyon komitesine, tüm akademisyenlere ve değerli katılımcılara teşekkür ederim."