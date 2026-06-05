İş dünyasının profesyonellerini sporun birleştirici gücü etrafında bir araya getiren Boss Cup Tenis Turnuvası, geride bıraktığı 5 yılda önemli bir başarı hikâyesine imza attı. İlk organizasyonundan bu yana istikrarlı şekilde büyüyen platform, bu yıl gerçekleştirilecek 10. turnuvasıyla katılımcılarına yine rekabet, networking ve sosyal etkileşimi bir arada sunacak.

16-21 Haziran tarihleri arasında Salih Umut Üngör’ün öncülüğünde, marka elçisi Yasmin Gülman’ın desteğiyle Etiler Tenis Kulübü’nde düzenlenecek turnuva, tenis ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturacak.

Spor ve Networking Bir Arada

Kurulduğu günden bu yana spor ve iş dünyası arasında güçlü bir köprü oluşturan Boss Cup, yaklaşık 350 şirkete ulaşarak Türkiye’nin önde gelen networking organizasyonlarından biri haline geldi. Turnuva, profesyonel iş ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlarken, katılımcılara farklı sektörlerden yöneticiler ve karar vericilerle bir araya gelme fırsatı sunuyor.

Bugüne kadar yaklaşık 750 oyuncu ve 900’ü aşkın izleyiciyi ağırlayan organizasyon, her yıl artan ilgiyle büyümesini sürdürüyor.

Brooks Brothers, Usla ve Yemekhane başta olmak üzere yaklaşık 30 markanın destek verdiği organizasyon, katılımcılarına yalnızca sportif bir mücadele değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal ve profesyonel paylaşım ortamı sunmayı hedefliyor.

Katılım için son başvuru tarihi: 10 Haziran

Sektör liderleri, üst düzey yöneticiler, girişimciler ve tenis tutkunlarının bir araya geleceği turnuvada mücadele etmek isteyen sporcular ve bu prestijli platformun bir parçası olmak isteyen organizasyonlar için son başvuru tarihi 10 Haziran olarak açıklandı.

Turnuvaya ilişkin detaylı bilgi ve kayıt işlemleri bosscuptennis.com üzerinden ve organizasyonun resmi sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilebiliyor.