Cihangir, özellikle ABD ve “Siyonist rejim” olarak tanımlanan unsurlarla yürütülen casusluk ve istihbari faaliyetlerin artık en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti. Yeni düzenlemeye göre, ülkenin milli güvenliğini tehlikeye atan her türlü operasyonel destek, doğrudan idam cezası kapsamına giriyor.

Yeni suç başlıkları eklendi

9 maddelik yasa kapsamında üç yeni suç kategorisi oluşturuldu:

Terör eylemleri

Kamu alanlarına zarar verme

Toplumda korku ve panik oluşturma

Bu suçların tamamı ağır yaptırımlarla, bazı durumlarda ise doğrudan idam cezasıyla karşılık bulacak.

Medya faaliyetlerine de yaptırım

Yasa, medya ve bilgi paylaşımını da kapsıyor. Buna göre:

Yalan haber yayarak toplumda panik oluşturanlara 2 ila 5 yıl hapis cezası verilecek

Savaş döneminde bu cezalar daha da artırılabilecek

Öte yandan, fotoğraf veya video çekerek “hedef gösterdiği” değerlendirilen kişilerin eylemleri casusluk kapsamında sayılacak ve idamla cezalandırılabilecek.

200 iddianame hazırlandı

İran Başsavcılığı’nın güvenlik birimleriyle koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200 iddianame hazırlandı. Yetkililer, yurt dışına bilgi aktardığı tespit edilen kişilerin mal varlıklarının da incelemeye alındığını açıkladı.

“Müsamaha yok” mesajı

Yargı Erki Sözcüsü Cihangir, yeni dönemde bu suçlara karşı sıfır tolerans uygulanacağını vurgulayarak, “Hiçbir şekilde indirim ya da müsamaha söz konusu olmayacak” dedi.