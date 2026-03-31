Yarışmanın direktörü Martin Green, 70. yıl dönümünde Asya’ya açılmanın önemli bir adım olduğunu belirterek, bu yeni organizasyonun bölgenin kültürel çeşitliliğini ve müzikal zenginliğini yansıtacağını ifade etti. Green, sanatçılar ve izleyiciler arasında müzik aracılığıyla güçlü bir bağ kurulmasının hedeflendiğini vurguladı.

İlk etapta Güney Kore, Tayland, Filipinler, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Laos, Bangladeş, Nepal ve Bhutan olmak üzere 10 ülkenin katılımı kesinleşti. Önümüzdeki süreçte yeni ülkelerin de dahil olması bekleniyor.

İlk kez 1956’da düzenlenen yarışma, yıllar içinde küresel çapta büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. ABBA ve Celine Dion gibi dünya yıldızlarının yükselişinde önemli rol oynayan organizasyon, yeni Asya ayağıyla etki alanını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Türkiye ise yarışmaya son olarak 2012 yılında katılmış, ilk ve tek birinciliğini 2003’te Sertab Erener’in seslendirdiği “Everyway That I Can” ile kazanmıştı.