Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD, İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ı hedef alabileceği yönündeki endişelerini dolaylı kanallar aracılığıyla Tahran yönetimine iletti.

Haberde, İsrail'in çatışmalar sırasında İran'ın üst düzey yönetimini hedef alan operasyonlar planladığı, Arakçi ve Galibaf'ın da o dönemde "meşru hedefler" arasında değerlendirildiği belirtildi. Ancak ateşkes sonrası iki ismin müzakere sürecinde kilit rol üstlenmesiyle olası bir saldırının diplomatik temasları tamamen çıkmaza sokabileceği değerlendirmesinin öne çıktığı aktarıldı.

Galibaf'ın uçağına acil iniş iddiası

NYT'nin haberinde yer alan bir diğer dikkat çekici iddiaya göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Pakistan temaslarının ardından ülkesine döndüğü sırada İsrail kaynaklı olası bir tehdit istihbaratı alındı. Bunun üzerine Galibaf'ın bulunduğu uçağın Meşhed'e acil iniş yaptığı, heyetin ise Tahran'a kara yoluyla ulaştığı öne sürüldü.

Pakistan da devreye girmiş

Haberde ayrıca Pakistan'ın da diplomatik sürece zarar verebilecek olası bir suikastın önlenmesi için girişimlerde bulunduğu belirtildi. İddiaya göre İslamabad yönetimi, Arakçi veya Galibaf'ın hedef alınması halinde ateşkes görüşmelerini yürütecek muhatap kalmayacağı uyarısında bulunarak Washington'u harekete geçirdi. ABD'nin de bu süreçte İsrail'den söz konusu isimlerin hedef listesinden çıkarılmasını talep ettiği ileri sürüldü.

Söz konusu bilgiler The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı iddialardan oluşuyor. Haberde yer alan iddialara ilişkin ABD, İsrail veya İran makamlarından henüz resmi bir doğrulama ya da açıklama yapılmadı.