İran’da yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik risklerinin artması, mevcut ticaret yollarında aksamalara yol açarken, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında doğrudan bağlantı sağlayacak Zengezur Koridoru alternatif ve stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye’nin Orta Asya ile kesintisiz ulaşım sağlaması, ticaret ve enerji hatlarında önemli avantaj elde etmesi bekleniyor.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği süreçte, Zengezur Koridoru’nun yalnızca ulaşım açısından değil, ekonomik entegrasyon ve bölgesel ticaretin canlanması bakımından da kritik rol üstleneceği değerlendiriliyor. Türkiye’yi Nahçıvan ve Azerbaycan’a bağlayacak hattın önemli parçalarından biri olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu projesinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Atalar, İran’daki gerilimin ihracatçıyı zorladığını belirterek, “İran’daki gelişmeler ticaretimizi olumsuz etkiliyor. Gürbulak Sınır Kapısı’nda sıkıntılar yaşanırken, Dilucu Gümrük Kapısı’nda yoğunluk artmış durumda. Bu süreçte Zengezur Koridoru’nun önemi daha da arttı. Kara ve demir yolu projelerinin hızla tamamlanması gerekiyor” dedi.

Bölge ihracatçısının alternatif pazarlara yönelme kabiliyetine dikkat çeken Atalar, yaşanan yoğunluğun ilerleyen süreçte Iğdır’daki ticari hareketliliği artırabileceğini ifade etti.

Iğdırlı iş insanı Selahattin Çaylı ise Zengezur Koridoru’nun Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında doğrudan bağlantı kuracağını vurgulayarak, “Bu hat, Türkiye ile Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden bağlayacak kritik bir güzergah. Son dönemde yaşanan savaş gelişmeleriyle birlikte önemi daha da arttı. İran üzerinden yapılan ticaret neredeyse durma noktasına geldi. Güven ortamı zayıfladığı için ticaret de aksıyor. Bu tıkanıklığın aşılmasında Zengezur Koridoru önemli bir çözüm olabilir” diye konuştu.

Çaylı, bölgedeki ticaretin sürdürülebilirliği açısından güvenli ve alternatif ulaşım hatlarının hayati önem taşıdığını belirterek, savaşın diplomatik yollarla sona ermesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.