Trump, hafta sonu yapılacak görüşmelerden umutlu olduğunu vurgulayarak, sürecin sadece İran’la sınırlı olmadığını, bölgedeki diğer gelişmelerin de (özellikle Lübnan’daki ateşkes) bu sürece olumlu katkı sağladığını ifade etti.

İran’dan sert uyarı: Abluka sürerse karşılık gelir

Öte yandan İran cephesinden de kritik açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan geçişlerle ilgili son durumu değerlendirdi.

Bekayi, ateşkes şartlarına uyulmasının ardından boğazın kontrollü şekilde gemi trafiğine açıldığını belirtti. Ancak ablukanın devam etmesi durumunda İran’ın karşı adım atacağını açıkça dile getirdi:

“Ablukanın sürmesi ateşkes ihlali sayılır ve İran gereken karşılığı verir.”

Ateşkes geçici, hedef kalıcı anlaşma

İran tarafı ayrıca mevcut ateşkesin iki haftalık geçici bir anlaşma olduğunu, şu anki önceliğin ise kalıcı barış ve yaptırımların kaldırılması olduğunu vurguladı. Tahran yönetimi, özellikle ekonomik yaptırımların sona ermesini ve uğranılan zararların telafisini müzakerelerin merkezine koyuyor.

Kritik eşik: Anlaşma

Hem Washington hem Tahran’dan gelen mesajlar, sürecin kırılma noktasının yapılacak anlaşma olduğunu gösteriyor.

ABD: “Anlaşma → Abluka kalkar”

İran: “Abluka kalkmazsa → Karşılık gelir”

Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler, sadece iki ülke ilişkileri değil, küresel enerji ve ticaret açısından da belirleyici olacak.