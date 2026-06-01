"Hükümet Devrim Muhafızları'nın Kontrolünde" İddiası

Londra’dan yayın yapan ve Tahran yönetimine muhalif çizgisiyle bilinen Iran International, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Habere göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sunduğu istifa mektubunda İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) hükümet mekanizması üzerinde kurduğu mutlak kontrolden şikayetçi oldu. Pezeşkiyan'ın, en kritik karar alma süreçlerinin dışında bırakıldığını ve bu baskı altında ülkeyi yönetmesinin imkansız hale geldiğini belirterek görevinden ayrılmak istediği öne sürüldü.

Tahran'dan Yanıt Gecikmedi: "Amaç Kamuoyunda Umutsuzluk Yaratmak"

Söz konusu iddiaların uluslararası arenada yankı bulmasının ardından İranlı üst düzey yetkililer sessizliğini bozdu. Yapılan resmi açıklamalarda, istifa iddiaları kesin bir dille yalanlanırken, Pezeşkiyan’ın "tüm gücüyle görevinin başında olduğu ve halka hizmet etmeye devam ettiği" vurgulandı.

İranlı yetkililer, bu tür asılsız haberlerin son aylarda yabancı medya organları tarafından sistematik olarak dolaşıma sokulduğunu belirtti. Açıklamada, operasyonun arkasındaki temel amacın toplumsal ayrışmayı körüklemek, halk arasında umutsuzluk yaratmak ve ulusal birliğe zarar vermek olduğu ifade edildi.