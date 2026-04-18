İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma; ihale süreçleri, imar uygulamaları ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına dayanıyor. Savcılık açıklamasına göre, belediye içinde görev yapan bazı yöneticiler ve personelin, yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet aldığı yönünde ihbarlar üzerine kapsamlı inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile şüphelilere ait iletişim kayıtları incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren bazı firmalardan yüksek meblağlarda rüşvet talep edildiği ve bu ödemeler karşılığında işlemlerin hızlandırıldığı ya da onaylandığı iddia edildi.

Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma temsilcilerinin organize şekilde hareket ettiği, rüşvet miktarlarının projelerin büyüklüğüne göre belirlendiği ve elde edilen paraların belediye içindeki görev dağılımına göre paylaştırıldığı öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul genelinde 45 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Belediye Başkan Yardımcıları ve birim amirlerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, firari olduğu değerlendirilen 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.