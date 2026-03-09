Denizli’nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.21’de merkez üssü Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, Denizli başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin sahadaki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlara resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.