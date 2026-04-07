ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nın açılması için verdiği sürenin dolmasına saatler kaldı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" tehdidine karşılık İran’dan cevap geldi. Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin sivil tesislere saldırması durumunda aynı şekilde karşılık verileceği bildirildi. Açıklamada, "Amerika’nın ve ortaklarının altyapısına, onları ve müttefiklerini bölgenin petrol ve gazından uzun yıllar mahrum bırakacak şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "ABD’li liderler, altyapımıza saldırmaları halinde savaşçılarımızın menzili içindeki kritik varlıkları hesaplama yeteneğinden yoksunlar. ABD ordusu kırmızı çizgilerimizi aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine geçecektir" denildi.