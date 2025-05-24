Artık İade Kargo Ücreti Tüketiciye Yansıtılamayacak

Daha önce mesafeli alışverişlerde ürünün iadesi sırasında kargo ücretinin tüketici tarafından karşılanmasına yönelik bir uygulama yürürlükteydi. Ancak 4 Eylül 2024’te gerçekleştirilen 28. Tüketici Konseyi’nde bu uygulamaya yönelik yoğun eleştiriler ve öneriler dikkate alınarak geri adım atıldı. Yeni düzenleme ile birlikte, cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade sürecinde oluşan kargo bedelini satıcı ya da hizmet sağlayıcı karşılamakla yükümlü olacak.

Elektronik Ürünlerde Cayma Hakkı Genişletildi

Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde daha önce getirilen cayma hakkı sınırlaması da tüketiciden gelen yoğun talepler üzerine yeniden değerlendirildi. Yapılan son düzenlemeyle birlikte bu ürünler de artık 14 gün içinde koşulsuz iade kapsamına alındı. Tüketiciler, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu ürünleri satın aldıktan sonra 14 gün içerisinde iade etme hakkını kullanabilecek.

Arabuluculuk Bilgisi Önceden Bildirilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk şartına dair önemli bir adım daha atılıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda, uyuşmazlık durumunda mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuğa gidilmesi gerektiği açıkça belirtilecek. Böylece hem tüketici hem de satıcı tarafı, haklarını daha etkin şekilde kullanabilecek.

Tüketici Haklarında Güçlü Adımlar

Ticaret Bakanlığı'nın attığı bu adımlar, dijitalleşen alışveriş dünyasında tüketicilerin korunmasını merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Hem cayma hakkının kapsamının genişletilmesi hem de tüketicinin mali yükten korunması yönündeki bu gelişmeler, e-ticaretin daha adil ve güvenli hale gelmesini sağlayacak.