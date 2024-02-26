İtalya Serie A takımlarından Inter, ağrıları nedeniyle dün oynanan Lecce maçında forma giymeyen Hakan Çalhanoğlu’nun sağ uyluğunda kas gerilmesi olduğunu duyurdu. Milli futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği bildirildi. Konuyla ilgili İtalya basınında yer alan haberlere göre Hakan Çalhanoğlu, ligde oynanacak Atalanta ve Genoa maçlarında forma giyemeyecek.

Bu sezon Serie A’da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5 ve İtalya Süper Kupa’da 2 maç olmak üzere tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Çalhanoğlu 11 gol, 3 asistlik katkı sağladı.