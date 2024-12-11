Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 39,06 arttı, aylık yüzde 1,33 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,33 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,96 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,69 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 34,43 arttı, aylık yüzde 1,96 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,43 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,04 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,85 arttı, işçilik endeksi yüzde 59,04 arttı.