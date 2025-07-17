Mart ve nisan aylarında eşik değer civarında seyreden Faaliyet Endeksi mayısta önemli bir yükseliş kaydetmiş ancak haziran ayında eşik değerin altına inmiştir. Güven dışındaki endekslerin geçen yıla göre daha yüksek olması olumlu bir işaret olarak görülse de, tüm endekslerin eşik değerin altında kalması bu tabloyu sınırlamaktadı r.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir.

Hazır Beton Endeksi 2025 Haziran Ayı Raporu’na göre, mart ve nisan aylarında eşik değer civarında seyreden Faaliyet Endeksi mayısta önemli bir yükseliş kaydetmiş ancak haziran ayında eşik değerin altına inmiştir. Önceki aylarda düşük seviyelerde kalan Beklenti ve Güven Endeksleri, sonraki dönem için faaliyette olumsuz bir beklenti ortaya koyuyordu. Nitekim haziran ayında bu beklenti gerçekleşmiş ve Faaliyet önemli ölçüde gerilemiştir. B eklenti Endeksi’nin son altı aydır aynı aralıkta ve sürekli negatif tarafta hareket ettiği görülmektedir. Tüm endeksler içinde en düşük değere sahip olan endeks olan Güven Endeksi eşik değerin altında sınırlı bir artış göstermiştir. Son olarak birleşik Hazır Beton Endeksi, faaliyetteki gerilemenin etkisiyle negatif bölgede sınırlı bir düşüş yaşamıştır.

Geride bıraktığımız haziran ayında, Güven Endeksi dışındaki tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre artış göstermiştir. En belirgin yükseliş Beklenti Endeksi’nde görülmektedir. Faaliyet ve Beklenti’deki yükseliş, endeks değerlerinin hâlâ eşik değerin altında olduğu unutulmadan değerlendirilmelidir. Endekslerin mutlak ve göreli konumlarına bakıldığında önümüzdeki döneme ilişkin net bir çıkarım yapmak mümkün görünmemektedir. Geçen yıla kıyasla Güven Endeksi hariç diğer endekslerin yüksek olması inşaat sektörü açıs? ?ndan olumlu görünmekle beraber tüm endekslerin eşik değerin altında olması, bu olumlu tabloyu ortadan kaldırmaktadır.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Mart ve nisan aylarında eşik değer civarında seyreden Faaliyet Endeksi, mayıs ayında belirgin bir artış göstermiş ancak haziran ayında yeniden eşik değerin altına düşmüştür. Geçen yıla göre Güven Endeksi hariç diğer endekslerin yüksek olması inşaat sektörü açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir ancak tüm endekslerin eşik değerin altında kalması, bu olumlu tabloyu önemli ölçüde gölgelemektedir.” dedi.

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren THBB Başkanı Yavuz Işık, “İSO Haziran 2025 Türkiye PMI verilerine göre, mayıs ayında 47,2 olan manşet PMI, haziranda 46,7’ye gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesine inmiştir. Eşik değer olan 50’nin altında kalan bu rakamlar daralmaya işaret etmektedir. Buna göre para politikasında hedeflenen noktaya yaklaşılmış olsa da bu sürecin istenen etkiyi oldukça yavaş göstermesi, sıkı para politikasının ekonomi üzerindeki tahribatını artırmaktadır. Devam eden yüksek faiz politikası, şirketlerin finansman maliyetlerini yükseltirken kredi genişlemesine getirilen sınırlamalar ise firmaların finansmana erişimini zorlaştırmaktadır. Son veriler, geride bıraktığımız haziran ayında iç talepteki daralmanın hissedilir boyuta ulaştığını ortaya koymaktadır. Temmuz ayında hem Türkiye’de hem de dünyada ekonomik aktörler merkez bankalarının faiz kararlarına kilitlenmiş durumdadır. Önce TCMB ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), ardından da ABD Merkez Bankası (FED) kararlarını açıklayacaktır. Temmuz ayında ülkemizde ihtiyatlı da olsa faiz indiriminin başlaması inşaat sektörünü takip eden çeyrekte pozitif etkileyecektir.” dedi.