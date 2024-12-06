Türkiye’nin endüstriyel mutfak sektöründeki prestijini tüm dünyaya yayan, mutfaklarda verimli, lezzetli ve pratik çözümleriyle fark yaratarak yaratıcılığı artıran ürünler sunan İnoksan, inovasyonlarıyla geleceğe dair adımlar atıyor. Lezzetten ödün vermeden ayrışmak isteyen, mutfağını ve dünyayı aynı anda koruma bilincine sahip profesyonellerin tercihi İnoksan, mutfaklarda teknik detaylarda mükemmeli ve verimlilik için gelişimi arayanlara akıllı ve yenilikçi ürünleri ile hizmet veriyor. İnoksan, aynı zamanda satış sonrasındaki kuvvetli servis desteği ve anahtar teslim projeleriyle de lezzette en iyi performansı isteyenlerin mutfaklarında yerini alıyor.

Türk mutfağından aldığı ilhamla sektörde ve dünyanın 5 kıtasında kullanılan ilk yerli kombi fırının mucidi İnoksan, akıllı fırınlar, bulaşık makineleri, kaynatma tenceresi, döner ocağı ve kuzineler gibi pişirme grubu ürünleri ile de öne çıkıyor. Deneyimli satış ekibi, satış sonrası destekleri ve anahtar teslim mimari projeleri ve 100’ü aşkın yetkili servisi ile İnoksan, iş ortakları için tedarikçi bir firma olmanın ötesine geçerek gerçek bir çözüm ortağı olma misyonunu üstleniyor.

İnoksan, Zira Fest ve SAUDI Horeca 2024’e katıldı

Yabancı muadillerine göre sağladığı fiyat avantajı ile de İnoksan, kaliteli, akıllı ve yenilikçi ürünleriyle mutfağında fark yaratmak isteyen tüm profesyoneller ile dünyanın önde gelen fuarlarında bir araya gelerek ihracat ağını her geçen gün genişletiyor.

8-10 Ekim tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen ve bölgenin en önemli gastronomi etkinliklerinden biri olan Zira Fest’te geniş standı ve tecrübeli ekibi ile yerini alan İnoksan, “HoReCa Uzbekistan 2024” kapsamında düzenlenen bu etkinlikte Orta Asya’nın önde gelen sektör temsilcileri ve potansiyel iş ortakları ile bir araya geldi.

İnoksan, Suudi Arabistan’ın ekonomisini çeşitlendirmeyi ve kamu hizmet sektörlerini geliştirmeyi hedeflediği, özellikle sağlık, eğitim, altyapı, rekreasyon ve turizm sektörlerinde önemli yatırımlar yaptığı “Saudi Vision 2030”un bir parçası olan, 25-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen SAUDI Horeca 2024 fuarına katıldı. Fuarda turizm alanındaki yatırımlara odaklanan mevcut alıcılarıyla bir araya gelen ve aynı zamanda onların müşterileri ve yatırımcılarına ulaşarak marka bilinirliğini artırmayı hedefleyen İnoksan, fuar boyunca yeni proje sahipleriyle ve bu projelere taşeronluk hizmeti veren firmalarla da irtibat kurarak ürünlerini tanıttı. Katılımcıların yoğun ilgisi ve kalitesiyle ilgili olumlu dönüşleriyle Orta Doğu pazarında elini güçlendiren İnoksan, yeni iş birlikleri için de önemli adımlar attı.

44 yıl önce Türk mutfağını kendi sektörleri aracılığıyla dünyaya tanıtmayı ve İnoksan’ı bir dünya markası yapmayı hedefleyerek yola çıktıklarını belirten İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık: “İnoksan, her geçen gün büyüyen ve bugün %37’ye ulaşan ihracat rakamlarıyla İtalya’dan sonra dünyada 2. sıraya yerleşen Türk endüstriyel mutfak sektörünün en önemli oyuncularının başında geliyor. Bu önemli yeri edinmek için, kurulduğumuz günden bu yana kalite ve yenilikçilik anlayışımızdan ayrılmadan hem kendimizi hem de sektörümüzü geliştirmek için çalıştık. Sektörde kendi Ar-Ge merkezine sahip bir firma olarak, günümüz teknolojisini yakalamak hatta bir adım öne geçmek için üniversitelerle iş birliği yaparak kendimizi geliştirdik. 2025 yılında toplam ciromuzun en az %50’sini ihracattan elde etmek için kendimize önemli bir hedef koyduk. Hali hazırda güçlü bir oyuncu olduğumuz Ortadoğu ve Avrupa pazarından sonra her geçen gün gelişen Latin Amerika ve Afrika ile bizim için büyük bir alana sahip olan Amerika pazarlarında yayılmak hedeflerimiz arasında. Sektöre ilkleri getiren İnoksan’ı bir dünya markası haline getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Dünyada gelişen teknoloji ve yenilikleri Türkiye’de ilk uygulayan İnoksan hem üretim hem de ticarette dijitalleşmeyi odağına alarak yoluna devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde dünyanın önde gelen global firmaları ile iş birliklerini de gündemine alan İnoksan, kalite ve güvenilirlikten vazgeçmeyen tüm mutfak profesyonellerini bekliyor.