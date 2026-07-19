İngiliz ekibi, bu sonuçla Dünya Kupası tarihinde ilk kez üçüncülük elde ederken, 1966'daki şampiyonluğun ardından 60 yıl sonra organizasyonda yeniden madalya kazanma başarısı gösterdi.

Miami Stadyumu'nda oynanan ve bol gollü geçen karşılaşmada rakibini 6-4'lük skorla geçen İngiltere, turnuvaya galibiyetle veda etti. Üçüncülük kürsüsüne çıkan İngilizler, Dünya Kupası tarihindeki en iyi derecelerinden birine imza attı.

İngiltere, Dünya Kupası'ndaki tek şampiyonluğunu 1966 yılında ev sahipliği yaptığı organizasyonda Batı Almanya'yı finalde mağlup ederek elde etmişti. O tarihten bu yana ilk kez madalya sevinci yaşayan İngilizler, daha önce 1990 Dünya Kupası'nda İtalya'ya, 2018 Dünya Kupası'nda ise Belçika'ya üçüncülük maçında mağlup olarak kürsünün dışında kalmıştı.

Fransa karşısında alınan farklı galibiyetle bu kez mutlu sona ulaşan İngiltere, hem ilk kez Dünya Kupası üçüncüsü oldu hem de altmış yıllık madalya özlemine son verdi.