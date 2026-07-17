Futbolda yasa dışı bahis soruşturması derinleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından uzun süredir devam eden incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.

Soruşturmada, 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis platformu verileri ile MASAK tarafından hazırlanan mali analizler birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin şüpheli işlemler tespit edildi.

Bu gelişmeler üzerine İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 19 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Akın Gürlek: "Şaibeli yapılara müsamaha gösterilmeyecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, bahis şikesi, sporda şiddet ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması gerektiğini vurgulayarak, sahadaki rekabetin hiçbir şaibe altında kalmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Soruşturmada adı geçen yöneticiler ve haklarındaki değerlendirmeler şöyle:

Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– Kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine oynadığı değerlendiriliyor. Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Aynı kapsamda 124 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– Aynı kapsamda oynadığı değerlendiriliyor. Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – 78 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – 14 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – 12 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – 144 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – 1.488 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – 996 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – 53 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – 27 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – 13 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Ali Şen (Boluspor Kulübü) – 61 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – 28 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – 22 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – 218 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Maruf Güneş (Galatasaray) – 48 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – 50 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – 16 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

– oynadığı değerlendiriliyor. Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – 18 kupon oynadığı değerlendiriliyor.

6222 sayılı Kanun kapsamında soruşturma

Soruşturmanın, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Savcılık tarafından elde edilen dijital veriler, finansal hareketler ve MASAK raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda operasyon kararı alındığı öğrenildi.

"Temiz futbol" vurgusu

Bakan Gürlek, açıklamasında temiz futbol anlayışının korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, şu mesajı verdi:

"Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan olayların aydınlatılması amacıyla adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhuna zarar veren, futbolun güvenilirliğini gölgeleyen her türlü şaibeli yapı ve ilişkinin üzerine kararlılıkla gidilecektir."

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ilişkin adli işlemlerin devam ettiğini belirtirken, soruşturmanın yeni isimleri kapsayacak şekilde genişleyebileceği değerlendiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen dosyada elde edilecek yeni deliller doğrultusunda ek operasyonların da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.