İngiliz devi Liverpool'dan ayrılarak serbest kalan Mısırlı yıldızın, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen yüksek maaşlı tekliflere rağmen önceliğini siyah-beyazlı kulübe verdiği öne sürüldü. Ancak transfer henüz resmi olarak sonuçlanmış değil.

Transfer kulislerinde yer alan bilgilere göre Salah'a Suudi Arabistan'dan yıllık yaklaşık 20 milyon euroyu bulan teklifler sunuldu. Buna karşın deneyimli futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek Beşiktaş seçeneğini ön planda tuttuğu iddia edildi. Bazı haberlerde ise ailesinin, özellikle de eşinin İstanbul'da yaşamaya sıcak bakmasının bu kararda etkili olduğu öne sürüldü. Bu iddialar şu ana kadar resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Maaş pazarlığında kritik aşama

Beşiktaş yönetiminin yıldız futbolcuya yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve performansa bağlı bonuslarla birlikte yaklaşık 12 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu belirtiliyor. Tarafların maaş konusunda önemli ölçüde yakınlaştığı, görüşmelerin ise imza parası, bonus sistemi, imaj hakları ve forma satışlarından elde edilecek gelir paylaşımı gibi detaylar üzerinde sürdüğü ifade ediliyor. Sözleşmenin ise 1+1 yıllık ya da doğrudan 2 sezonluk olması seçenekleri masada bulunuyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Öte yandan transfer söylentileri dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa'dan temkinli bir açıklama geldi. Abbas, yıldız futbolcunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğinin henüz netleşmediğini belirterek, Beşiktaş ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberleri doğrulamadı. Bu nedenle transfer sürecinin henüz tamamlanmadığı ve resmi açıklama yapılana kadar iddiaların kesinlik taşımadığı belirtiliyor.

Siyah-beyazlı yönetimin teknik direktör Vincenzo Italiano ile son değerlendirmeleri yaptıktan sonra transferde nihai adımları atması beklenirken, futbol kamuoyu Beşiktaş tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olmaya aday bu gelişmenin resmiyet kazanıp kazanmayacağını merakla bekliyor.