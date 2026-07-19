Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak her çalışmayı yerinde takip etmeye büyük önem verdiğini ifade ederek, 'Belediyeciliği yalnızca hizmet üretmek olarak görmüyoruz. Yürüttüğümüz her çalışmayı yerinde takip etmeyi, vatandaşlarımızı dinlemeyi ve ihtiyaçları sahada tespit etmeyi önemsiyoruz' dedi.

Çukurova Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları Toros Mahallesi'nde aralıksız devam ediyor. 78010 sokakta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kozay, uygulama alanında ekiplerden bilgi aldı. Asfalt serimi ve sıkıştırma çalışmalarını yakından takip eden Kozay, iş makinelerinin başına geçerek yürütülen çalışmalara eşlik etti. Belediye ekipleriyle görüş alışverişinde bulunan Kozay, hizmetlerin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Saha incelemelerinin ardından mahallede vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Kozay, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Mahalle sakinlerinin görüşlerini tek tek not alan Kozay, belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kozay, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak her çalışmayı yerinde takip etmeye büyük önem verdiğini ifade ederek, 'Belediyeciliği yalnızca hizmet üretmek olarak görmüyoruz. Yürüttüğümüz her çalışmayı yerinde takip etmeyi, vatandaşlarımızı dinlemeyi ve ihtiyaçları sahada tespit etmeyi önemsiyoruz. Toros Mahallemizde asfalt çalışmalarımızı inceleyerek ekip arkadaşlarımızla bir araya geldik, hemşehrilerimiz ve esnafımızla sohbet ettik. Çukurova'nın her mahallesinde aynı anlayışla çalışmaya, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.