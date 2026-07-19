Fenerbahçe camiasında gelenekselleşen kutlamalar kapsamında bu yıl da birçok şehirde dernekler ve taraftar grupları çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Kutlama programlarında kortej yürüyüşleri, konserler, pasta kesimleri ve sosyal sorumluluk etkinlikleri yer alıyor.

Kulüp de 19 Temmuz dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından taraftarlara yönelik kutlama mesajı paylaştı. Paylaşımda, Fenerbahçeliliğin yalnızca bir takım sevgisi değil; ortak bir tarih, kültür ve aidiyet duygusunu temsil ettiği vurgulandı.

Dünya Fenerbahçeliler Günü'nün geçmişi, 2000'li yılların başında taraftarların 19.07 tarihini kulübün kuruluş yılıyla özdeşleştirerek kutlamaya başlamasına dayanıyor. Zaman içinde bu gelenek yaygınlaşırken, yurt içi ve yurt dışındaki Fenerbahçeliler derneklerinin de katılımıyla uluslararası bir taraftar gününe dönüştü.

Bugün, milyonlarca sarı-lacivertli taraftar sosyal medya paylaşımları ve düzenlenen etkinliklerle kulüplerine olan bağlılıklarını bir kez daha gösterirken, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında yaşanıyor.