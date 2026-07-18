İddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Vincenzo Montella'nın olası ayrılığına karşı Arda Turan'ı teknik direktörlük görevi için düşündüğü öne sürüldü. Ancak şu ana kadar TFF veya Arda Turan cephesinden resmi bir doğrulama gelmedi.

Montella üzerindeki baskı büyüyor

24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen A Milli Takım'da eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Vincenzo Montella oldu. Turnuva sonrası İtalyan çalıştırıcının geleceği tartışılırken Montella, görevine devam edeceğini belirterek ayrılık iddialarını reddetmişti.

Igor Burbas: "Arda Turan'a teklif yapılıyor"

Ukraynalı gazeteci Igor Burbas, BurBuzz YouTube kanalındaki açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Burbas, "Edindiğim bilgilere göre Arda Turan'a A Milli Takım teknik direktörlüğü teklif ediliyor. Montella henüz gönderilmedi ancak yerine uygun bir isim bulunması halinde yollar ayrılabilir." iddiasında bulundu.

Söz konusu açıklama kısa sürede Ukrayna ve Türkiye basınında geniş yankı uyandırdı. Ancak haber, şu an için yalnızca gazetecinin iddiasına dayanıyor ve resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Arda Turan kısa süre önce iddiaları geri çevirmişti

Dikkat çeken gelişmenin en önemli ayrıntılarından biri ise Arda Turan'ın kısa süre önce yaptığı açıklama oldu.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, KAFA Sports YouTube kanalında kendisine yöneltilen "A Milli Takım'ın başına geçecek misin?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"A Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var. Buraya kadar çok iyi bir iş yaptı. Hayatta böyle şeyler olabilir." Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri! İçeriği Görüntüle

Bu açıklama, Turan'ın o dönemde Montella'ya destek verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

Arda Turan'ın yükselen teknik adam kariyeri

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Arda Turan, Eyüpspor'daki başarılı performansının ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçmiş ve Ukrayna'da elde ettiği başarılarla Avrupa'da da dikkat çekmişti. Genç teknik adamın yükselen grafiği nedeniyle adının zaman zaman büyük kulüpler ve milli takım ile anılması sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Gözler TFF'den gelecek açıklamada

Şimdilik Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçeceğine ilişkin resmi bir gelişme bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Montella ile ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceği ve iddialara ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.