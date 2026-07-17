ABD'nin New Jersey Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesinde Vincic'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh, yedek yardımcı hakem ise Mohammad Alkalaf olacak.

Turnuvada Kritik Maçlarda Görev Aldı

Slavko Vincic, 2026 Dünya Kupası boyunca önemli karşılaşmalarda görev yaptı. Sloven hakem grup aşamasında Brezilya - Fas ile Ürdün - Cezayir mücadelelerini yönetirken, son 32 turundaki Meksika - Ekvador karşılaşmasında da düdük çaldı.

Kariyerinde Dev Finaller Var

Uluslararası arenanın en deneyimli hakemleri arasında gösterilen Vincic, kariyerinde daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ve UEFA Avrupa Ligi Finali gibi organizasyonlarda görev aldı. Ayrıca EURO 2024 yarı finalinde oynanan Fransa - İspanya karşılaşmasını da yönetmişti.

Türk Futbolseverlerin Yakından Tanıdığı İsim

Sloven hakem, Türk futbol kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim. Vincic, 24 Şubat 2025'te Süper Lig'de oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev yapmış, performansıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

FIFA'nın en kritik organizasyonunda final maçının Slavko Vincic'e emanet edilmesi, Sloven hakemin uluslararası alandaki güvenilir konumunu bir kez daha ortaya koydu.