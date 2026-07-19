Gürlek, soruşturmanın tüm süreciyle sürdürüldüğünü belirterek, "Soruşturmanın sonu nereye kadar uzanırsa, hukuk süresi sonuna kadar gidilecektir." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, saklanan 27 kişi saklanırken 19'u tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol işlemi yapılıyordu. Hakkında işlem yapılan diğer 2 şüphelinin ise başka dosyalardan cezaevinde tut

FETÖ Bağlantı

Gürlek, soruşturmada yalnızca helikopter kazasının olmadığını, olay perdesinin arkasında değerlendirilen erişim düğmelerinin da kapsamlı şekilde incelendiğini ifade etti. Dosyada, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması, toplantı irtibatları, darbe girişiminin firari isimlerinden Adil Öksüz ile bağlantı iddiaları, ByLock'un kayıtlı olduğu ve bazı şüphelilerin geçmişte FETÖ soruşturmalarına konu olup olmadıklarının ayrıntılı şekilde değerlendirildiği aktarıldı.

Bakan Gürlek, "Bu dosya sadece geçmişte yaşanan acı bir olay değil, kayıt altına alınana sızarak gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan yapılanmaların da araştırıldığı önemli bir soruşturmadır. Yargı makamlarımız, mali çizdiği kullanımlar içinde maddi gerçeği ortaya çıkarmak için laboratuvarlaştırılmasını desteklemekte." tasarruf kullanıldı.

"Hiçbir şüphe cevapsız kalmayacak"

Soruşturmanın taviz verilmeden devam eden Gürlek, standardın adaletin sağlanacağı konusunda kararlı olduğu belirtildi, "Hiçbir şüphenin cevapsız tutulmasına, hiçbir örgütlü paranın milletimizin adalet durumunun korunmasına izin verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturmayı yürüten ekiplere teşekkür ederiz