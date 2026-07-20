Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Bazı zamanlar vardır, insanların hafızasından asla silinmez. İşte 15 Temmuz öyle bir geceydi hepimiz için. Hepimiz aslında o anda, tam o saatte o haberi, o ilk sesleri nerede aldığımızı çok net bir şekilde hatırlarız. Unutmadık, unutmayacağız. Bizim görevimiz bu hain darbe girişimini yapanların bir daha tekrar teşebbüs etmemesini sağlamak, milletimizin hafızasında bu çok yakın tarihte olan ancak milletimizin iradesine güçlü bir şekilde sahip çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkan aziz kahramanlarımızı hatırlamak ve milletin iradesini hatırlatmak üzere buradayız' dedi.

Vakıfbank İrade Bizim Zafer Bizim Sergisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde törenle açıldı. Galeride, hain darbe girişiminin yaşandığı güne ait arşiv fotoğrafları, 15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri ve fotoğrafları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete yaptığı çağrının dev ekranlara yansıması ve çok sayıda hain darbe girişimini hatırlatan materyaller yer alıyor. 15 Temmuz gecesi sergisi 1 ay boyunca sergilenmeye devam edecek. Serginin açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sergi alanını gezerek bilgi aldı.

'Bazı zamanlar vardır, insanların hafızasından asla silinmez'

Açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, 'Bugün gerçekten milletimizin hafızasında çok derin bir iz bırakan ve asla unutmayacağımız 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini hatırlatmak ve milletimizin iradesine ne denli sahip çıktığını bir kez daha idrak etmek için bir aradayız. Ben böylesi önemli bir programa ev sahipliği yaptığı için VakıfBank'ımıza teşekkür ediyorum. 10'uncu yılını hatırlıyoruz ve 10'uncu yılda aslında dün gibi hafızalarımızda hala dipdiridir. Bazı zamanlar vardır, insanların hafızasından asla silinmez. İşte 15 Temmuz öyle bir geceydi hepimiz için. Hepimiz aslında o anda, tam o saatte o haberi, o ilk sesleri nerede aldığımızı çok net bir şekilde hatırlarız. Unutmadık, unutmayacağız. Bizim görevimiz bu hain darbe girişimini yapanların bir daha tekrar teşebbüs etmemesini sağlamak, milletimizin hafızasında bu çok yakın tarihte olan ancak milletimizin iradesine güçlü bir şekilde sahip çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıkan aziz kahramanlarımızı hatırlamak ve milletin iradesini hatırlatmak üzere buradayız' dedi.

'Türkiye'nin itibarını zedelemeye yönelik çok yönlü bir saldırı vardı'

O gece gözünü kırpmadan binlerce, milyonlarca vatandaşın sokaklara intikal ettiğini belirten Göktaş, 'Ellerini semaya açtı. Orada da durmadı. Darbe püskürtüldükten sonra tabii çok yoğun bir uluslararası bir medya baskısı oldu. Sivil toplum kuruluşlarımız örgütlendi. Ben burada görev alan bütün sivil toplum kuruluşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ben Brüksel'de o zaman görevdeydim. Kezban Hatemi başkanlığında bir heyetimiz Demokrasi Platformu oluşturup ülke ülke gezip çok farklı kesimlerdeki sivil toplum kuruluşlarımız temsilen yurt dışı temaslarda bulundular ve hain darbe girişiminin ülkemiz üzerindeki etkisini çok net bir şekilde anlattılar. Bu da aslında çok önemli bir roldü. Zira FETÖ'nün sadece hafızalarımıza, milletimizin iradesinde, ekonomimize verdiği zararları saymıyorum; aynı zamanda uluslararası Türkiye'nin itibarını zedelemeye yönelik çok yönlü bir saldırı da vardı. Ben bu eşsiz görevi üstlenen herkese gönülden teşekkür ediyorum. 15 Temmuz sadece bir günle anılacak bir program değil. Biz bir hafta boyunca Türkiye genelinde 81 ilimizde gazi ailelerimizle, şehit ve gazilerimizle, aileleriyle, şehit yakınlarımızla bir araya geldik. Ve bu 15 Temmuz ruhunu Türkiye genelinde hatırlatmak ve hafızada diri tutmak için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bu sergide de kahramanlarımızın ismini yaşatıyoruz, hikayelerini diri tutuyoruz'

İrade Bizim Zafer Bizim sergisini bu anlamda çok kıymetli bulduğunu dile getiren Göktaş şunları söyledi:

'Burada yaşatılan, özellikle her bir şehidimiz aslında sadece bir isim değil; onlar birer kahraman. Milletimiz adına gözünü kırpmadan sokaklara intikal eden kahramanlarımız. Ve onların adını yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu sergide de kahramanlarımızın ismini yaşatıyoruz, hikayelerini diri tutuyoruz ve onların yaptığı o kahramanlıklarımızı özellikle gelecek nesillerimize anlatmaya devam edeceğiz. Diğer yandan tabii o gecenin önemli kahramanlarından bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Orada da özellikle milletvekillerimiz o gecenin ruhuyla nerede olurlarsa olsunlar anında Meclise intikal ettiler ve Meclisi çalıştırdılar ve bu darbe bu millete yapılamayacak çağrısında bulundular. En büyük teşekkürümüz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Gerçekten onun çağrısıyla, onun liderliğiyle bu milletimiz milli iradesine sahip çıktı. Ve biz biliyoruz ki bir daha asla böyle bir şey olmaması için bizler çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bizim medeniyetimizde milli dayanışmayı pekiştiren zorlu zamanlar oldu. İşte 15 Temmuz da destanlarımızın özellikle son halkası. Ben bir kez daha genç, yaşlı, kadın, erkek nice fedakarlık hikayesiyle 15 Temmuz'u günümüze taşıyan her bir kahramanımıza, aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Canını feda eden 253 şehidimize ve ihanete dur diyen 2737 gazimize minnetle yad ediyorum.'

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Vakıf Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve çok sayıda davetli katıldı.