Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Erciyes'te bir ilke daha imza atılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Erciyes A.Ş. iş birliğiyle düzenlenecek, hafta sonu beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 28 Ağustos Cuma gününe alınan organizasyonda plaj hentbolu, Türkiye'de ilk kez 2 bin 200 metre rakımda sporseverlerle buluşacak.

Kış döneminde kar sporlarıyla öne çıkan Erciyes, yaz aylarında da bisiklet, plaj voleybolu, tenis, yüksek irtifa kampları ve çeşitli açık hava sporlarıyla spor turizmine katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'de birçok ilke ev sahipliği yapan Erciyes, bu kez de plaj hentbolunda bir ilke hazırlanıyor. Genellikle deniz ve sahil bölgelerinde gerçekleştirilen plaj hentbolu, Türkiye'de ilk kez 2 bin 200 metre rakımda oynanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle Meysu destekleri ile gerçekleştirilecek Plaj Hentbolu, hafta sonu beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 28 Ağustos Cuma gününe alındı. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da düzenlenecek plaj hentbolu organizasyonu, kum saha, dağ atmosferi ve yüksek irtifayı aynı noktada buluşturacak. Organizasyonda 80 sporcu, özel olarak hazırlanan kum sahada mücadele edecek. Plaj hentbolu karşılaşmaları, 28 Ağustos Cuma günü 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak.

Türkiye'de ilk kez bu yükseklikte gerçekleştirilecek organizasyon, sporseverlere alışılmışın dışında bir hentbol deneyimi sunarken, vatandaşlar da müsabakaları Erciyes'in eşsiz dağ manzarası eşliğinde takip edebilecek.