Kamuoyunda ‘Manifest' olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda ‘Manifest' olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alındığı belirtildi. Akış hakkında; müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son dönemde müzik dünyasının en çok konuşulan gruplarından Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılık açıklamasında, “Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menajer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Manifest tartışmaların odağında

Tolga Akış'ın gözaltına alınması, Manifest grubu ve grubun yönetimi hakkında son günlerde yaşanan tartışmaların ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı Mesut Adlin, Manifest grubu, Tolga Akış ve Akış'ın eşi Gizem Kaya hakkında çeşitli iddialarda bulunmuş, sosyal medya ve YouTube üzerinden yaptığı paylaşımlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Adlin, 24 Ağustos'ta gözaltına alınmış ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ancak Tolga Akış'ın bugünkü gözaltısının, Adlin'in iddiaları nedeniyle mi yoksa ayrı bir soruşturma kapsamında mı gerçekleştirildiğine ilişkin şu aşamada resmi makamlarca ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Tolga Akış kimdir?

1984 yılında Bursa'da doğan Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Kariyerine televizyon prodüksiyonu alanında başlayan Akış, 2005-2006 dönemindeki Rock'n Coke Festivali'nde de görev aldı. Daha sonra reklam, dijital medya ve müzik sektörlerinde çalışmalar yürüttü.

Akış, 2017 yılında kurduğu Hypers adlı dijital medya ve ajans yapılanmasıyla müzik sektöründe de tanınan bir isim haline geldi. Şarkıcı Zeynep Bastık'ın menajerliğini yapan Akış, daha sonra YouTube'da yayınlanan Big5 projesi üzerinden Manifest grubunun oluşum sürecini yönetti.

Manifest, 2025 yılında Hypers tarafından oluşturulan ve altı kadın üyeden oluşan pop/dans grubu olarak müzik dünyasına giriş yaptı.

Londra planıyla da gündeme gelmişti

Tolga Akış, Ağustos ayının başında Manifest üyelerinin eylül ayında İstanbul'daki ortak evlerini kapatarak Londra'ya yerleşeceğini açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

Akış daha sonra yaptığı açıklamada grubun Türkiye'den tamamen ayrılmayacağını, Londra planının ise Manifest'in küresel hedeflerinin bir parçası olduğunu belirtmişti.

Soruşturmanın kapsamının ve Akış'ın emniyetteki işlemlerinin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.