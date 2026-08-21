Temmuz ayına ilişkin verilere göre, yaz döneminde evlerini yenilemek isteyenler ile tatil sürecini hobilerine ayıran kullanıcıların ikinci el ürünlere ilgisi arttı. İlan platformu sahibinden.com'un Temmuz verileri, bu dönemde tüketici davranışlarında yaşanan değişimi ortaya koydu.

Ev eşyalarında yenileme hareketliliği

Yaz aylarında taşınmaların ve ev yenileme çalışmalarının hız kazanması, ikinci el ev eşyalarına olan ilgiyi de artırdı.

Özellikle Halı & Kilim kategorisindeki ilanlar, haziran ayına göre iki katın üzerinde artış gösterdi. Söz konusu kategoride geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yaklaşık iki katlık büyüme kaydedildi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde Çalışma Lambası ilanlarında yüzde 85, Duvar Ürünleri kategorisinde ise yüzde 52 artış yaşandı. Veriler, yaz döneminde tüketicilerin yalnızca taşınma ihtiyaçları için değil, yaşam alanlarını yenilemek ve farklılaştırmak amacıyla da ikinci el ürünlere yöneldiğini gösterdi.

Oyun ve konsol ilanlarında yaz etkisi

Yaz tatilinin başlaması, oyun dünyasındaki ikinci el hareketliliğine de yansıdı. Kullanıcıların ellerindeki oyun konsollarını ve oyun arşivlerini satışa çıkarması, kategorideki ilan hacmini yukarı taşıdı.

Temmuz ayında oyun konsolu ilanları hazirana göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Oyun kategorisindeki bazı ürünlerde ise çok daha yüksek bir hareketlilik görüldü.

Özellikle Bilgisayar oyunları ile PlayStation 3 oyunlarına yönelik ilanlar iki katına çıktı. Böylece yaz tatili, ikinci el piyasasında hem ev eşyaları hem de eğlence ve hobi ürünleri açısından hareketli bir dönem oluşturdu.

Yaz alışkanlıkları ikinci el piyasasına yansıdı

Temmuz verileri, mevsimsel değişimlerin ikinci el piyasasındaki ürün tercihlerine doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor. Taşınma ve ev yenileme döneminin etkisiyle dekorasyon ürünleri öne çıkarken, tatil döneminin başlaması oyun ve konsol kategorilerindeki hareketliliği destekledi.

Bu tablo, ikinci el pazarında tüketicilerin dönemsel ihtiyaçlarının ve yaşam tarzındaki değişimlerin ilan hacimlerini önemli ölçüde etkilediğine işaret ediyor.