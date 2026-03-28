Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6 lira 24 kuruş zam yapıldı. Artış pompaya yansırken, fiyatlar yeniden yükselişe geçti.

Küresel piyasalarda özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin tırmanması ve petrol arzına yönelik endişelerin artması, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasada zam olarak tüketiciye yansımaya devam ediyor.

Motorin 75 TL sınırına dayandı

Yapılan son zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 75 TL seviyesine yaklaşırken, Ankara ve İzmir’de 76 TL’nin üzerine çıktı. Böylece kısa süreli indirimin etkisi tamamen ortadan kalkmış oldu.

28 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,52 TL

Motorin: 74,87 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 74,73 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara

Benzin: 63,49 TL

Motorin: 76,00 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir

Benzin: 63,76 TL

Motorin: 76,27 TL

LPG: 30,29 TL

Uzmanlar, küresel petrol piyasalarındaki belirsizliğin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında oynaklığın sürebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle bölgesel çatışmalar ve ticaret yollarındaki aksaklıklar, önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişimlerini gündeme getirebilir.