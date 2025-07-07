Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in basın toplantısında sarf ettiği sözlerin siyasi nezaket sınırlarını aştığını belirterek, “Anayasal kurumlarımızı, toplumsal barışımızı ve milli birliğimizi doğrudan hedef alan bu ifadeler, kabul edilemez niteliktedir” dedi.

CHP liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “hakaret içerikli” söylemlerine tepki gösteren Altun, “Kamu görevlilerine karşı sürdürülen sistematik itibarsızlaştırma çabaları ve özellikle halkı ‘sokağa dökme’ tehdidi, demokratik siyasetin değil sokak vesayetinin dilidir” ifadelerini kullandı.

Anayasa’nın temel ilkelerine vurgu yapan Altun, “Milletin iradesi yalnızca sandıkta tecelli eder. Sokakları adres gösteren bir anlayış, demokrasiye değil anarşiye hizmet eder” dedi.

Devletin her türlü tehdit ve provokasyona karşı kararlılıkla durduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

“Devletimiz, kamu düzenini tehdit eden her türlü söyleme karşı hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda gereken cevabı verir. Hiç kimse, siyasi konumunu kullanarak milletin değerlerine meydan okuma hakkına sahip değildir. Tüm siyasi aktörleri sorumlu bir dil kullanmaya, milli iradeye ve hukuki süreçlere saygı göstermeye davet ediyoruz. Demokrasi; tehdit, tahrik ve sokak çağrılarıyla değil, milletin iradesiyle ve hukukla güçlenir.”

Özgür Özel’e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından gelen bu açıklama, siyasette tansiyonu bir kez daha yükseltti. Gözler şimdi, siyasi partilerin ve yargı sürecinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceğinde.