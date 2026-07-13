Yıllık bazda yüzde 10 artışa işaret eden bu büyümede yeni ürün lansmanlarının etkisiyle yüzde 38 artış sağlanan Kuzey Amerika sevkiyatları ile Genişletilmiş Avrupa Bölgesi öne çıktı. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki hacimlerde büyük ölçüde bölgesel çatışmaların etkisiyle, Güney Amerika’da ise Arjantin pazarındaki zayıf performans nedeniyle yaşanan düşüşler, büyüme eğilimini dengeledi.

Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis N.V., 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin tahmini konsolide sevkiyat sonuçlarını açıkladı. Bunu göre şirket 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren üç aylık dönemde, gelir kaydının temelini oluşturan, bayilere, distribütörlere veya doğrudan şirket tarafından perakende ve filo müşterilerine teslim edilen araç hacmini ifade eden konsolide sevkiyatlarının yaklaşık 1,6 milyon adet olarak gerçekleştiğini tahmin ediyor. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış anlamını taşıyor.

Büyümede Kuzey Amerika ve Genişletilmiş Avrupa etkili oldu!

Bu büyüme ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Genişletilmiş Avrupa bölgelerindeki güçlü performanstan kaynaklanırken; Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki hacimlerde, büyük ölçüde bölgesel çatışmaların etkisiyle, Güney Amerika’da ise Arjantin pazarındaki zayıf performans nedeniyle yaşanan düşüşlerle kısmen dengelendiği kaydedildi. Stellantis N.V. Kuzey Amerika’da ikinci çeyrek sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 122 bin adet artarak yüzde 38 büyüme kaydetti. Büyümenin büyük bölümü; yeni veya yenilenen ürünler ile güç aktarma seçeneklerinden kaynaklandı. Bu kapsamda Ram 1500 (hafif ticari) HEMI® V8, yeni Ram 1500 TRX SRT, yenilenen Jeep® Grand Wagoneer ve Grand Cherokee modelleri ile yenilenen Chrysler Pacifica’nın yanı sıra; tamamen yenilenen Jeep® Cherokee ve yeni nesil Dodge Charger 2 kapılı ve 4 kapılı SIXPACK versiyonlarının üretim artışı da büyümeye katkı sağladı. Bu artış aynı zamanda planlanan yaz üretim molası öncesindeki hazırlık sürecini de yansıtıyor.

• Genişletilmiş Avrupa bölgesinde ikinci çeyrek sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 39 bin adet artarak yüzde 5 büyüme kaydetti. Bu artış, pazardaki toplam hacim büyümesiyle desteklendi. Büyümeye hem Stellantis hem de Leapmotor markalı araçlar katkı sağlarken, ana itici güç bataryalı elektrikli araç (BEV) sevkiyatları oldu. Stellantis markaları özelinde sevkiyat artışı, ağırlıklı olarak son dönemde gerçekleştirilen yeni ürün lansmanlarından kaynaklandı. Citroën C3 ve C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera ve Fiat Grande Panda gibi Smart Car platformu üzerine geliştirilen modellerin güçlü talebi, yaklaşık 41 bin adetlik ek hacim sağlayarak yıllık bazda yüzde 51 büyümeye katkıda bulundu. C-segmentinde ise yeni Jeep® Compass modeli yaklaşık 8 bin adetlik katkısıyla pozitif etki yarattı. Bu kazanımlar, Jeep Avenger, Fiat 600, Opel Mokka ve Peugeot 2008 modelleri dahil olmak üzere mevcut B-SUV modellerinin sevkiyatlarında yaklaşık 28 bin adetlik düşüşle kısmen dengelendi. Leapmotor markalı araçların sevkiyatları ise T03 ve B10 modellerine yönelik güçlü talebin etkisiyle yaklaşık 25 bin adet artarak 33 bin adede ulaştı.

Zayıflayan pazar koşulları büyümeyi sınırlandırdı!

• Orta Doğu ve Afrika bölgesinde sevkiyatlar, bölgesel çatışmaların etkisini yansıtarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 4 bin adet azaldı ve yüzde 3 düşüş gösterdi. Bölgedeki büyüme; Fiat Doblo modelinin üretim ve satış ivmesinin devam etmesiyle yaklaşık 8 bin adet artış kaydeden Cezayir’in yanı sıra, daha güçlü pazar hacminin etkisiyle Fas’taki sevkiyat artışı tarafından desteklendi.

• Güney Amerika’da sevkiyatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 7 bin adet azalarak yüzde 3 düşüş gösterdi. Brezilya’da olumlu pazar koşullarının desteğiyle yaklaşık 21 bin adetlik artış kaydedilirken, bu büyüme başta Arjantin olmak üzere diğer pazarlardaki düşük sevkiyat hacimleriyle fazlasıyla dengelendi. Arjantin’de sevkiyatlar yaklaşık 25 bin adet geriledi.

• Asya Pasifik bölgesinde sevkiyatlar, geçen yılın aynı dönemine paralel olarak 16 bin adet seviyesinde sabit kaldı.