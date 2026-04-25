Halen yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi oranının, ihracatçılar için daha önce 5 puan, imalatçılar için ise ilave 1 puan indirimle uygulandığını hatırlatan Erdoğan, yeni düzenlemeyle bu teşviklerin çok daha ileri taşındığını belirtti. Buna göre, imalatçı ihracatçılar yüzde 9 oranında vergi öderken, diğer ihracatçı kurumlar için bu oran yüzde 14 olarak uygulanacak.

Erdoğan, söz konusu adımın ihracatı artırmayı ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayarak, “İhracatı ülkemizin tümüne güçlü bir şekilde yaymak temel hedefimizdir. Pazarlarımızı ve ürünlerimizi çeşitlendirerek rekabet gücümüzü artırıyoruz” dedi.

Döviz kazandıran faaliyetlere vergi muafiyeti genişliyor

Vergi düzenlemelerinin sadece ihracatla sınırlı kalmadığını belirten Erdoğan, döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik önemli teşviklerin de devreye alınacağını açıkladı. Bu kapsamda transit ticaret ve yurt dışı aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda mevcut yüzde 50’lik vergi indirimi yüzde 100’e çıkarılacak. Böylece bu gelirlerden kurumlar vergisi alınmayacak.

İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyet gösteren firmalar için de benzer bir teşvik getiriliyor. Bu firmaların transit ticaretten elde ettiği kazançların yüzde 95’i vergi dışı bırakılacak.

Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilere yönelik yeni bir teşviki de duyurdu. Buna göre, Türkiye’ye gelecek bu kişiler 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelirleri için Türkiye’de vergi ödemeyecek.

Ayrıca, bu kişiler için veraset yoluyla intikal vergisinin yüzde 1 olarak uygulanacağı ifade edildi.

Tek Durak Büro ile yatırım süreçleri hızlanacak

Yatırım ortamını iyileştirmek için “Tek Durak Büro” uygulamasının hayata geçirileceğini açıklayan Erdoğan, şirket kuruluşundan izin süreçlerine kadar tüm işlemlerin tek merkezden yürütüleceğini belirtti. Bu sistemle yatırım süreçlerinin sadeleşeceği ve hızlanacağı kaydedildi.

Start-up ve teknoloji girişimlerine vergi avantajı

Konuşmasında girişimcilik ekosistemine de değinen Erdoğan, yurt dışına hizmet veren teknoloji girişimcilerinin kazançlarının tamamının vergi matrahından indirilebileceğini açıkladı. Daha önce yüzde 80 olan istisna oranı böylece yüzde 100’e çıkarılmış oldu.

Türkiye’yi bölgesel bir girişimcilik ve yatırım merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, yeni düzenlemelerin kısa sürede Meclis’e sunulacağını ifade etti.