Fiyatlar Çeşidine Göre Değişiyor

Ihlamur satışlarında yaşanan artışı değerlendiren aktar Murat Amanvermez, “Piyasada ıhlamur az olduğu için fiyatlar çok yükseldi. Çeşidine göre ıhlamurun kilogramı bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. İnsanlar şikayetçi olsa da 50 ya da 100 gramlık alımlara yöneliyor. 50 gramdan yaklaşık 5 porsiyon, 100 gramdan ise 10 porsiyon çay hazırlanabiliyor” dedi.

Soğuk havaların etkisiyle ıhlamurun hala yoğun talep gördüğünü ifade eden Amanvermez, vatandaşların yüksek fiyatlara rağmen bağışıklıklarını güçlendirmek için ıhlamur tüketmeye devam ettiğini belirtti.

Alternatif Kış Çaylarına İlgi Arttı

Ihlamur fiyatlarındaki artış, vatandaşları daha uygun fiyatlı diğer kış çaylarına yönlendirdi. Amanvermez, “Ihlamurun pahalılığı nedeniyle insanlar adaçayı, hatmi çiçeği, karabaş otu, melisa ve kuşburnu gibi bitki çaylarına yöneliyor. Örneğin adaçayının 100 gramı 30 TL’ye satılıyor ve en çok tercih edilenler arasında yer alıyor” diye konuştu.

Aktar tezgahlarında bitki çaylarının kilogram fiyatları ise şu şekilde:

Adaçayı : 300 TL

: 300 TL Kuşburnu : 250 TL

: 250 TL Papatya : 600 TL

: 600 TL Karabaş Otu : 600 TL

: 600 TL Hatmi Çiçeği : 600 TL

: 600 TL Yasemin: 850 TL

Vatandaşın Çözümü: Az Miktar Almak

Yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşlar bütçelerine uygun şekilde gramajlı alışverişe yöneliyor. 50 ya da 100 gramlık paketler halinde satılan ıhlamur, küçük porsiyonlarla tüketiliyor. Alternatif çayların daha uygun fiyatlı olması ise bu ürünlere ilgiyi artırmış durumda.

Samsun’daki aktarlar, soğuk havaların etkisiyle kış çaylarına olan ilginin devam edeceğini ve vatandaşların özellikle bağışıklık sistemlerini güçlendiren bitki çaylarını tüketmeye özen gösterdiğini belirtiyor.