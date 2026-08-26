Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreninde, YKS'de tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenciler için özel bir program gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, vakıf yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

2026 YKS'de eşit ağırlık Türkiye birincisi olan Tusem Bahar, TYT ve AYT sayısal puan türlerinde Türkiye birinciliği elde eden Şerif Efe Dartar ile Yabancı Dil Testi (YDT) Türkiye birincisi Eylül Uyar, törende başarılarını taçlandıran ödüllerini aldı.

Üç birinciye Togg anahtarı

Törende öğrencilerin ödülleri İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından takdim edildi. Üç öğrenciye yerli otomobil markası Togg'dan birer otomobil hediye edildi.

Öğrenciler kürsüde yaptıkları konuşmalarda kendilerine verilen destek nedeniyle teşekkürlerini dile getirdi. Ödül töreni, anahtar tesliminin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"Başarı vicdan ve merhametle taçlanmalı"

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, elde edilen başarının önemli olduğunu ancak başarının insani değerlerle birlikte anlam kazandığını vurguladı.

Gül, öğrencilerden başarılarının yanı sıra vicdan ve merhamet duygularını da korumalarını istedi. Türkiye'nin eğitim alanında dünyadaki gelişmiş sistemlerle arasındaki farkı hızla kapattığını belirten Gül, gençlerin ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

13 Türkiye birincisinin 10'u İstanbul'dan

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise 2026 YKS sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bir veriyi paylaştı.

Yentür, sınavda 13 farklı puan türünde Türkiye birincisi açıklandığını, bu birincilerin 10'unun İstanbul'dan çıktığını belirtti. İstanbul'daki söz konusu 10 birincinin tamamının devlet okullarından geldiğini ifade eden Yentür, devlet okullarının elde ettiği başarıya vurgu yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da konuşmasında eğitimin ve insan kaynağının önemine dikkat çekerek, okulların yalnızca akademik bilgi veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda ülkenin insan sermayesini yetiştiren yapılar olduğunu söyledi.

Ödül töreni, öğrenciler, aileleri ve protokol üyelerinin katıldığı fotoğraf çekimiyle tamamlandı.