İGA İstanbul Havalimanı, Sichuan Havayolları ve Sichuan Havalimanları ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında havalimanı dış hatlar terminali hava tarafındaki İGA Lounge'da bir imza töreni düzenlendi. Törende; düzenli olarak toplantıların yapılması, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, ortak havacılık geliştirme ve destinasyon tanıtım faaliyetlerine imza atılması ve çalışan değişim programının hayata geçirilmesi kararları alındı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın, Çin'i en önemli hedef pazarlardan biri olarak gördüğünü belirtti. Bilgen, “Sichuan Eyaleti ile Türkiye arasındaki turizmin gelişimi, karşılıklı artan ticaretimiz ve bunların bir sonucu olarak artan uçuşlarımızı, Türkiye adına son derece önemli ve kıymetli buluyoruz. Geçen yıl ülkemize yaklaşık 220 bin Çinli turist havalimanından giriş yaptı. Hedefimiz, Çin'den Türkiye'ye gelen yolcu sayısını artırmaya devam etmek" dedi.



Hedef 1 milyon Çinli yolcu

İGA İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünü derinden sarsan Covid-19 pandemisi boyunca ve sonrasında turizmi teşvik eden çabalarıyla küresel alanda önemli bir tutum sergilemiş ve bu bağlamdaki çalışmalar sonucunda 2020 yılında "Çin Dostu Havalimanı" sertifikasını almaya hak kazanmıştı. Havalimanı ayrıca "Çin Dostu Havalimanı" projesini de kapsamlı bir şekilde uygulayan ilk havalimanı oldu. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde Türkiye'ye Çin'den gelen turist sayısında 1 milyona ulaşmayı hedeflediklerini belirten CEO Bigen, bunu başarmak için uçuş rotalarını artıracaklarını ve Çinli yolcular için erişilebilirliği sağlamak gibi çeşitli yöntemleri devreye alacaklarını belirtti.