Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anadolu Mahallesi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, 'Esnafın önerileri ve beklentileri, bizim için yol gösterici oluyor. Bundan sonra da esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Mahalle ziyaretleriyle sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın son durağı Anadolu Mahallesi oldu. Mahalledeki iş yerlerini tek tek gezen Başkan Yılmaz, esnafa hayırlı işler diledi. Başkan Yılmaz, daha sonra kahvaltıda bir araya geldiği bölge esnafının talep ve önerilerini dinledi. Şehrin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayan esnafla sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Yılmaz, 'Esnafımız ekonominin güçlenmesinde önemli rol üstleniyor. Şehrimizin gelişimi için esnafımızın görüşlerini önemsiyoruz ve taleplerini dinliyoruz. Esnafın önerileri ve beklentileri, bizim için yol gösterici oluyor. Bundan sonra da esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Başkan Yılmaz, sorunların çözümü için ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiklerini vurgulayarak, 'Vatandaşlarımızla ve esnafımızla kurduğumuz güçlü bağ sayesinde ihtiyaçları daha hızlı tespit ediyor, hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. El birliğiyle Yıldırım'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz' dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten Anadolu Mahallesi esnafı ise, kendilerini dinleyen ve sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.