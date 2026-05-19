İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çok boyutlu dijital izleme çalışmaları, siber sahada terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Engellenen Hesap Sayısı 1.731’e Ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. İlk etapta tespit edilen 379 hesaba yönelik erişim engeli tedbirinin derhal uygulandığını hatırlatan Duran, yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleriyle bilançonun arttığını ifade etti.

"Yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde bin 352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı bin 731’e yükselmiştir."

Psikolojik Harekât Hesaplarına da Ağır Darbe

Çalışmaların sadece tek bir örgütle sınırlı kalmadığını vurgulayan Duran; terörizmi öven, teşvik eden ve Türkiye’ye karşı psikolojik harekât yürüttüğü belirlenen 361 sosyal medya hesabının daha engellendiğini duyurdu.

Bu süreçte başta Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurumlarla tam bir eş güdüm içerisinde hareket edildiğini belirten İletişim Başkanı, tespit edilen dijital yapılanmaların şu karanlık faaliyetlerine dikkat çekti:

Sistematik dezenformasyon üretimi,

Eş güdümlü propaganda faaliyetleri,

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareketler.

"Mücadelemiz Dijital Sahada da Kesintisiz Sürecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin terörle mücadelesini sadece fiziki sahada değil, dijital dünyada da aynı kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Burhanettin Duran, milli güvenliği hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Duran, Türkiye’nin tüm kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı her an teyakkuz halinde olduğunu ve bu hukuki mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.