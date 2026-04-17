İran, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi geçişlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. İranlı yetkililer, alınan kararın bölgede ilan edilen ateşkes süreciyle paralel şekilde uygulamaya konulduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’da sağlanan ateşkesin resmileşmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin yeniden düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, İran Liman ve Denizcilik Örgütü koordinasyonunda belirlenen güzergâh üzerinden tüm ticari gemilerin boğazdan serbest şekilde geçiş yapabileceği belirtildi.

Kararın ardından küresel enerji piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Brent petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 8 oranında düşüş kaydedildi.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor ve alınan bu tür kararlar uluslararası enerji piyasaları üzerinde doğrudan etkili oluyor.