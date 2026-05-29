Eğer bu girişim gerçekleşirse, ABD tarihinde ilk kez hayatta olan bir kişinin resmi Amerikan doları üzerinde yer almış olacak.

İşte Washington’ı hareketlendiren milyarlarca dolarlık o iddianın perde arkası:

Kurumlara "Trump Banknotu" Baskısı

İddiaların merkezinde, Trump’ın Hazine Bakanlığı’na atadığı iki önemli isim yer alıyor: Müsteşar Brandon Beach ve Kıdemli Danışman Mike Brown. Bu iki ismin, paranın basımından sorumlu olan Baskı ve Gravür Bürosu’na (BEP) 250 dolarlık yeni banknotun hayata geçirilmesi için düzenli olarak baskı yaptığı öne sürülüyor.

Ancak Hazine yetkilileri ile büro personeli arasında ciddi bir yasal duvar bulunuyor. Federal yasalara göre, ABD paralarının üzerinde sadece vefat etmiş kişilerin resimleri yer alabiliyor. Kurum yetkilileri, hayatta olan bir başkanın görselinin kullanılmasının hukuki olarak büyük bir kriz doğuracağını belirterek direnmeye çalışıyor.

Tasarım İngiliz Ressamdan: Trump Onayladı

Sızan bilgilere göre, Müsteşar Beach geçtiğimiz yılın Ağustos ve Eylül aylarında büro personeline somut taslaklar sundu. Söz konusu taslakta, 250 dolarlık banknotun tam ortasında Başkan Trump’ın yüzü, yanlarında ise kendisinin ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in imzaları bulunuyor.

Tasarımı hazırlayan İngiliz ressam Iain Alexander, Washington Post’a yaptığı açıklamada projenin detaylarını doğruladı. Alexander, Trump’ın taslağı bizzat incelediğini; Amerikan bayrağı renklerinin eklenmesi ve ülkenin kuruluşunun 250. yılını anan özel bir logonun yerleştirilmesi gibi tasarım değişikliklerine bizzat onay verdiğini belirtti.

Hazine Bakanı Bessent: "Yasalara Uyacağız Ama Hazırlıklıyız"

Tartışmaların odağındaki Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde konuya açıklık getirdi. Bakanlığın şu an için sadece "ön hazırlık" yaptığını savunan Bessent, topu Kongre'ye attı.

Bessent, ABD’nin kuruluşunun 250. yılı şerefine basılacak hatıra niteliğindeki bir banknotta, mevcut başkanın resminin bulunmasını "uygunsuz" bulmadığını ifade etti. Her şeyin Kongre’den geçecek yasaya bağlı olduğunu vurgulayan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey Kongre'nin elinde. Bakanlığımız, yasa tasarısının kabul edilmesi ihtimaline karşı teknik olarak hazırlık yapıyor ancak Hazine Bakanlığı her halükarda mevcut yasalara harfiyen uyacaktır."

Geçtiğimiz yıl ülkenin çeyrek asırlık (250. yıl) dönümünü anmak amacıyla Kongre’ye sunulan ve Trump'ın banknotta yer almasını öngören yasa tasarısı, sert tartışmaların ardından rafa kaldırılmıştı. Washington kulislerinde, bu tasarının yeniden canlandırılması için Beyaz Saray’ın perde arkasında yoğun bir lobi faaliyeti yürüttüğü konuşuluyor.