Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından millî imkanlarla üretilen Jet Eğitim Uçağı HÜRJET’in ihracatına yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. HÜRJET’in İspanya yolculuğu kapsamında başlatılan görüşmeler, resmi tedarik sözleşmesinin imzalanmasıyla tamamlandı.

Yürütülen yoğun teknik, operasyonel ve endüstriyel değerlendirmeler sonucunda tüm alanlarda varılan mutabakatla nihai tedarik sözleşmesi için imzalar atıldı.

2,6 milyar Euro değerindeki sözleşme çerçevesinde toplamda 30 adet HÜRJET Jet Eğitim Uçağı’nın ihraç edilmesi öngörülmektedir. TUSAŞ tesislerinde üretilecek HÜRJET’lerin teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar devam etmesi planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemenin, iş birliği kapasitesi ve yüksek teknoloji ihracatı dikkate alındığında önemli bir gösterge niteliği taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimiz, öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği ürünleri paylaşan, ihraç eden ve küresel pazarda güven veren bir konuma ulaştı" dedi.

Görgün, savunma sanayii projelerine ilişkin değerlendirmesinde, sektörde yerlilik oranının yüzde 82 seviyelerine yükseldiğini hatırlatarak, bunun Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke haline geldiğinin en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen Hürjet projesinin yalnızca bir ana yüklenici başarı hikâyesi olmadığını belirten Görgün, "Bu projede yaklaşık 200 şirketimiz önemli katkılar sundu. Her biri ciddi sorumluluk üstlenerek dünyada ihtiyaç duyulan bir muharip eğitim uçağının geliştirilmesine ortak oldu" diye konuştu.

"Yüksek teknoloji işbirliklerimiz daha da güçlenerek devam edecek"

Avrupa Birliği ve NATO üyesi İspanya’nın muharip eğitim uçağı ihtiyacını Türkiye’ye bildirdiğini aktaran Görgün, şu bilgileri verdi:

"Mutluyuz, böyle yüksek teknolojik bir ürünü AB ve NATO üyesi müttefik bir ülkeye ihraç ediyor olmaktan. Bu anlaşma sadece eğitim uçağı anlaşması değil, yer sistemleri simülasyon sistemleri, bakım tamir sistemleri iş birliği modeli açısından geniş kapsamlı bir sözleşme. Bu sözleşmeyle birlikte İspanya ile birlikte bizim yüksek teknoloji işbirliklerimiz daha da artacağını ve güçlenerek devam edeceğini de göstermesi açısından önemli olduğunu ifade ediyorum. 30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2.6 milyar euro seviyesinde. Süreç içerisinde İspanya’nın kendi ihtiyaçlarına göre güncelleştirilecek versiyonu da bu paketin içinde olacak."