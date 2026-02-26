Artış kararı, küresel ölçekte hızla yükselen bellek çipi maliyetleri ve tedarik zinciri baskılarının kârlılık üzerinde oluşturduğu etkiyle ilişkilendiriliyor. Samsung’un, fiyat artışına rağmen talebin gücünü test etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

ABD Fiyatları Yükseldi

Samsung, Galaxy S26’nın temel modelini ABD’de 899 dolar seviyesinden satışa sundu. Bu rakam, bir önceki modele kıyasla yaklaşık %4,7’lik bir artış anlamına geliyor.

Galaxy S26 (temel model): 899 dolar (+%4,7)

Galaxy S26 Plus: 1.099 dolar (+%10)

Galaxy S26 Ultra: Fiyat değişmedi

Özellikle Plus modelindeki çift haneli artış, şirketin üst segmentte daha yüksek kâr marjı hedeflediğine işaret ediyor. Ultra modelinin fiyatının sabit tutulması ise rekabet baskısı ve premium segmentteki denge arayışıyla açıklanıyor.

Güney Kore’de Daha Yüksek Zam

Samsung, iç pazarı olan Güney Kore’de de temel modelin fiyatını %8,6 oranında artırdı. Bu artış oranı, ABD’ye kıyasla daha yüksek bir zam anlamına geliyor.

Analistler, Samsung’un maliyet artışlarını doğrudan tüketici fiyatlarına yansıtarak marjlarını koruma stratejisi izlediğini değerlendiriyor.

Maliyet Baskısı ve Rekabet Dengesi

Bellek çiplerinde yaşanan fiyat artışları, özellikle yüksek depolama kapasiteli amiral gemisi cihazların üretim maliyetini yukarı çekiyor. Aynı dönemde Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve ABD pazarındaki rekabet, Samsung’un fiyatlama stratejisini daha kritik hale getiriyor.

Yeni Galaxy S26 serisinin, gelişmiş yapay zekâ destekli özellikler, daha güçlü işlemci ve kamera iyileştirmeleriyle öne çıkması bekleniyor. Ancak fiyat artışlarının tüketici talebini nasıl etkileyeceği önümüzdeki çeyrek satış verileriyle netleşecek.

Samsung’un bu hamlesi, küresel akıllı telefon pazarında 2026 yılı rekabet dinamiklerinin de önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Samsung Galaxy S26 Serisinin Türkiye Fiyatları ve Ön Sipariş Kampanyaları Açıklandı

Yeni nesil amiral gemisi ailesi Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatları ve ön siparişe özel kampanyaları netleşti. Samsung Electronics, lansman dönemine özel depolama ve takas destekli avantajlarla tüketicilerin karşısına çıktı.

Galaxy S26 Ultra Fiyatları

12 GB / 512 GB: 121.999 TL

16 GB / 1 TB: 139.999 TL

Galaxy S26+ (Plus) Fiyatı

12 GB / 256 GB: 82.499 TL

Galaxy S26 Fiyatı

12 GB / 256 GB: 70.499 TL

Ön Sipariş Kampanyaları

Samsung, Galaxy S26 Ultra, S26+ ve S26 modellerinde kısa süreliğine “512 GB, 256 GB fiyatına” kampanyası sunuyor. Bu fırsat kapsamında kullanıcılar, daha yüksek depolama seçeneğine ek ücret ödemeden sahip olabiliyor.

Bunun yanı sıra:

51.999 TL’den başlayan değişim (takas) desteği

Seçili ürünlerle birlikte alımlarda %30’a varan indirim kampanyaları da ön sipariş dönemine özel olarak sunuluyor.

Söz konusu kampanyaların stoklarla ve belirli süreyle sınırlı olduğu belirtilirken, yeni serinin özellikle Ultra modelinde yüksek depolama kapasitesine yönelik talebin güçlü olması bekleniyor.