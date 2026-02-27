Aboneler, bağlantının tamamen gitmediğini ancak stabil çalışmadığını belirtiyor. İnternet ışıkları zaman zaman sönüp yeniden yanarken, bazı kullanıcılar modem arayüzünde “DSL senkron kaybı” uyarıları gördüklerini ifade ediyor. Kesintilerin düzenli aralıklarla yaşanması, sorunun bireysel modem arızasından ziyade altyapı veya hat kaynaklı olabileceği yorumlarına yol açıyor.

Sabit internet altyapısının büyük bölümünün Türk Telekom kontrolünde olması nedeniyle, farklı internet servis sağlayıcılarından hizmet alan kullanıcıların da benzer kopmaları yaşadığı belirtiliyor. Bu durum, sorunun bölgesel altyapı yoğunluğu, saha dolabı kapasitesi veya hat zayıflaması gibi teknik nedenlerden kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Teknik destek almak isteyen kullanıcılar ise çağrı merkezlerinden net bir çözüm alamadıklarını dile getiriyor. Arıza kaydı oluşturulmasına rağmen genellikle “hat değerleriniz normal görünüyor”, “modemi kapatıp açın” ya da “bölgesel yoğunluk olabilir” yanıtlarının verildiği ifade ediliyor. Ancak kullanıcılar, sorunun günlerdir tekrar etmesi nedeniyle bu açıklamaların yetersiz kaldığını savunuyor.

Uzmanlara göre düzenli aralıklarla yaşanan bu tür kopmaların arkasında IP yenileme süreçleri, santral taraflı kapasite sorunları, fiber veya bakır hat zayıflaması gibi teknik faktörler bulunabiliyor. Akşam saatlerinde şikâyetlerin artması ise trafik yoğunluğu ihtimalini gündeme getiriyor.