Türkiye’nin köklü lojistik markası Horoz Lojistik, iş geliştirme ve satış faaliyetlerine deneyimli bir lideri dahil etti. Mustafa Güneş, İş Geliştirme ve Satış Grup Başkanı olarak Horoz Lojistik ailesine katıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Güneş, lojistik sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip. Kariyerine 2001 yılında Horoz Lojistik’te Operasyon ve Satış Yönetmeni olarak başlayan Güneş, 2004 yılında Aras Holding’e geçerek burada Stratejik Müşteriler Yöneticisi olarak görev yaptı. 2009-2014 yılları arasında Aras Holding Türkiye İş Geliştirme ve Satış Müdürü olarak sorumluluk üstlenen Güneş, 2014-2018 döneminde aynı şirkette Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2018 yılından itibaren ise Borusan Lojistik’te İş Geliştirme ve 4PL Perakende Operasyonlarından Sorumlu Direktör olarak çalıştı.

Ulusal ve uluslararası lojistik sektöründe edindiği deneyim ve güçlü satış vizyonu ile dikkat çeken Mustafa Güneş, yeni görevinde Horoz Lojistik’in iş geliştirme ve büyüme stratejilerine liderlik edecek. Şirketin e-ticaret, 4PL çözümleri, otomotiv lojistiği, perakende lojistiği ve entegre hizmetlerdeki büyümesine katkı sağlayacak olan Güneş, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışındaki müşteri portföyünün genişletilmesi ve sürdürülebilir satış modellerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Geniş sektör deneyimi ve stratejik vizyonuyla Horoz Lojistik’in büyüme ve satış stratejilerine liderlik edecek olan Mustafa Güneş, yeni görevine ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“80 yılı aşkın süredir müşterilerine entegre lojistik hizmetler sağlayan ve inovatif yaklaşımları ile sektöre değer katan, dijitalleşme yolculuğuna hiç ara vermeyen, şahsım için ise ilk iş deneyimimi yaşadığım ve sektöre merhaba dediğim bu değerli örgüt olan Horoz Lojistik’te tekrar görev almanın verdiği onur, mutluluk ve heyecan paha biçilemez.”

Horoz Lojistik, 2024 yılında gerçekleştirdiği halka arzın ardından yeni yatırımları, dijitalleşme hamleleri ve organizasyonel yapılanmasıyla birlikte güçlü bir büyüme yolculuğuna devam ediyor. Bu doğrultuda Mustafa Güneş’in katılımı, şirketin sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücü hedeflerine önemli katkı sağlayacak.