Avrupa’nın en çok ziyaret edilen fuarlarından EICMA 2024’te Honda, tanıttığı elektrikli EV Fun Concept ve EV Urban Concept modelleri ile 2030 yılında küresel olarak 30 EV modelini pazara sunma hedefine doğru ilerliyor. İkinci iki tekerlekli EV modeli yeni CUV e:’in Avrupa’daki seri üretimi onaylanırken; Honda ilk kez fuarda V3 içten yanmalı motor konseptini de sergiliyor. Türkiye’de motosiklet severler tarafından merakla beklenen NC750X, XL750 Transalp ve CB750 Hornet’in güncellenen versiyonları fuarda yer alıyor. Scooter segmentinin iddialı modelleri PCX125 ve ADV350’nin yanı sıra 2025 yılında Türkiye yollarında olması planlanan CL250 ile CRF250L ve CRF250 Rally modelleri de ziyaretçilerin beğenisini sunuluyor. Honda’nın 2025 yılı ürün gamının tamamı EURO5+ yönetmeliklerini karşılıyor.

Dünyanın önde gelen motosiklet fuarlarından EICMA, 5-10 Kasım 2024 tarihlerinde İtalya Milano’da Honda’nın katılımı ile gerçekleşiyor. Fuarda Honda’nın yeni elektrikli konsept modelleri ve tamamen yeni içten yanmalı motor konsepti tanıtılarak markanın gelecek vizyonuna ışık tutuluyor. Honda, fuarda 2025 yılında satışa sunacağı yeni modellerle yerini alırken; Honda mühendisliği ile geliştirilen teknolojileri ve insan odaklı tasarımları ile öne çıkıyor. Tamamı Euro5+ düzenlemelerine uygun yeni modelleri ile Honda motosikletler fuarda sergileniyor. Honda gelecek vizyonu kapsamında, mobilite özgürlüğünü olabildiğince çok kullanıcıya yaymayı ve tüm kullanıcılar için mobilite olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.

Honda’nın yeni konsept modelleri: EV Fun ve EV Urban

Honda'nın ilk elektrikli spor modeli olan EV Fun Concept, orta hacimli içten yanmalı motora sahip bir motosiklete eşdeğer bir performans sunuyor. Şık ve fütüristik bir tasarım dili ile dikkat çeken konsept modelin, kullanımı kolay bir naked motosiklet olarak 2025 yılında ticarileştirilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra Honda mühendisliği ile geliştirilen 100 km'nin üzerinde bir sürüş menzili sunan EV Fun Concept’in bataryası, otomobillerle aynı standartta hızlı şarj cihazıyla uyumlu olarak çalışıyor.

Honda'nın şehir içi mobilite vizyonunu yansıtan elektrikli model olan EV Urban Concept, işlev odaklı tasarımı, bağlantılı teknolojileri ve Honda mühendisliği ile geliştirilen batarya paketiyle öne çıkıyor. Yalın ve şık tasarım ile sezgisel insan-makine arayüzü (HMI) aracılığıyla yakın gelecekteki mobilite vizyonunu bünyesinde barındırırken; aynı zamanda yazılım ve donanımı harmanlayarak kullanıcılar için yeni deneyimler yaratıyor.

Honda’nın yeni V3 içten yanmalı motor konsepti

EICMA 2024'te daha büyük hacimli motosikletler için yeni geliştirilen yüksek verimli, yüksek performanslı V3 içten yanmalı motor konsepti de ilk kez sergileniyor. Son derece ince ve kompakt şekilde tasarlanan su soğutmalı V3 motor, motosikletlerde kullanılan dünyanın ilk elektrikli kompresörüne sahip olmasıyla bir ilk olarak fuara imzasını atıyor. Verimliliği artıran yeni kompresör, motor devrinden bağımsız olarak emme havasının sıkıştırılmasını sağlayarak yüksek çekiş gücü sunan tork değerinin tüm devir aralıklarında kullanıma sunulmasını imkan sunuyor.

Honda’nın elektrikli iki tekerlekli ikinci seri üretim modeli CUV e:

2024 yılında tanıtılan EM1 e: elektrikli motosikletin ardından Honda’nın Avrupa'da seri üretim için onaylanan modeli iki tekerlekli EV CUV e: oldu. Modele ismini veren CUV, Temiz Kentsel Araç (Clean Urban Vehicle) anlamına gelirken; tamamen yeni modelin 125 cc hacimli bir içten yanmalı motoru güvenli yol tutuşu ve emisyonsuz bir sürüş performansı sunuyor. Elektromotoru iki adet değiştirilebilir Honda Mobile Power Pack e: beslerken; CUV e:, 70 km'nin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor. Donanım özellikleri de geliştirilen modelde, 5 inç veya Honda RoadSync Duo uygulaması ile kullanılabilen 7 inç TFT ekran, tam LED aydınlatma, USB-C girişi, üç sürüş modu ve Geri Vites Yardımcısı yer alıyor.

Honda’nın beklenen modelleri: NC750X, CB750 Hornet ve XL750 Transalp

Honda, bu yıl EICMA'da motosiklet severler tarafından merakla beklenen modelleri NC750X, CB750 Hornet ve XL750 Transalp’i tanıtıyor. Yenilenen ve güncellenen NC750X modeli; daha keskin ve yeni tasarım çizgileri, çift ön fren diski ile yükselen fren performansı, yeniden tasarlanan selesi ile daha fazla konfor ve Honda RoadSync bağlantısına sahip yeni bir TFT ekranı ile daha pratik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Modelde opsiyonel olarak yer alan Çift Kavramalı Şanzıman, özellikle düşük hızlarda daha yumuşak bir sürüş sunarken; yeni NC750X’in gri ve siyah renk seçeneklerinde önemli parçalarda ilk kez renkli bitkisel bazlı reçine olan DurabioTM kullanılıyor.

Honda Hornet ailesinin öncüsü CB750 Hornet, 2025 yılında yüksek performanslı LED far ünitesine sahip yeni ön yüz tasarımı ve güncel streetfighter tarzını daha da güçlendiren granajı ile yollara çıkıyor. Hornet’in yenilenen 5 inç TFT ekranı ve daha sportif bir sürüş için güncellenen süspansiyon kurulumu da modelin gelişimini destekliyor.

Son olarak güncellenen XL750 Transalp modeli de 2025 yılında yeni LED çift projektörlü far dahil olmak üzere yeni Africa Twin modelinden esinlenen ön cephe tasarımıyla dikkat çekiyor. Motosikleti çevreleyen yeni granaj, hava akışını ve sürücü konforunu iyileştirirken; yeni süspansiyon ayarları daha pürüzlü yüzeylerde daha fazla denge sağlıyor.

Honda’nın Avrupa’da en sevilen scooter modelleri: PCX125 ve ADV350

Honda’nın Avrupa’da en sevilen ve aynı zamanda 2023 yılında Avrupa'nın en çok satan scooter modeli olan PCX125, dikkat çekici tasarım çizgileriyle güçlü bir evrim geçiriyor. Honda’nın scooter segmentindeki öncü modellerinden ADV350, yeni donanım özellikleriyle kullanıcılarına keyifli bir sürüş sunuyor. Güncellenen modelin öne çıkan özellikleri arasında; Honda RoadSyn uygulaması ile uyumlu yeni 5 inçlik TFT ekranı, yeni dört yönlü seçim anahtarı, saklama bölmesi aydınlatması ve otomatik devreden çıkan sinyalleri ile yeni sertlik ayarlı uzaktan kumandalı arka amortisörleri yer alıyor.

Şehrin kişiselleştirilebilen ikonik modeli: Honda CL250

Honda'nın şehirli scrambler modeli CL250 de 2025 yılı için konfor ve ergonomi açısından güncelleniyor. Motosikletiyle tarzını yansıtmak isteyen kullanıcıların ilk tercih ettiği modellerden biri olan kişiselleştirilebilen CL250, yeni sele ve ayak dayama yerleşimi sayesinde sürücü konforunu daha da artırıyor.

CRF250L ve CRF250 Rally

Honda'nın hem şehir içi hem toprak yol koşullarına yönelik popüler çift amaçlı motosikletleri CRF250L ve CRF250 Rally de 2025 yılında güncel versiyonları ile yollara çıkıyor. Bu kapsamda daha verimli ısı yönetimi ile sürücü konforu iyileştirilirken, revize edilen grafikler de devreye girerek daha keyifli bir sürüş deneyimine imkan sağlıyor