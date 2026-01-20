Honda, bugün Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlediği etkinlikle Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile gerçekleştireceği güç ünitesi (PU) ortaklığının resmi lansmanını yaptı. 2026 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası itibarıyla Honda ve Aston Martin, anlaşma kapsamında yakın iş birliği içinde çalışacak.

Törende konuşma yapan Honda Global CEO’su Toshihiro Mibe, Honda’nın F1’e katılımının önemi ve başlangıç noktasından bahsederek söze başladı. Honda’nın otomobil satışlarına yeni başladığı 1964 yılında, dünyanın en prestijli otomobil yarış serisi olan Formula 1’e katılma cesaretini gösterdiğini vurguladı. 1965 yılındaki Meksika Grand Prix’sinde ilk Formula 1 zaferini kazanan Honda, 1980’lerin ortasından 1990’ların başına kadar Williams ve McLaren ile birlikte başarılarla dolu “altın döneme” imza attı. Daha yakın dönemde de Red Bull Racing ile birlikte Pilotlar Şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok unutulmaz başarıya imza attı. Honda’nın otomobil yarışlarının zirvesi olan Formula 1’deki varlığı ile şirketin kurucusu Soichiro Honda’nın mühendislerine aşıladığı “dünyanın bir numarası olma” ve “en zor meydan okumaların üstesinden gelme” ruhunun somut bir yansıması olduğunu söyleyen Mibe, yeni sezon için duydukları heyecanı da dile getirdi.

2026 sezonu için yeni ve heyecanlı başlangıç

Bu sezon Formula 1, hem şasi hem de güç ünitesi tarafında köklü kural değişikliklerine sahne olacak. Güç ünitelerinde, motor ve bataryadan elde edilen elektrik gücü mevcut seviyenin yaklaşık üç katına çıkarken, motorlarda ileri seviye sürdürülebilir yakıtların kullanımı zorunlu hale gelecek. Honda, bu yeni dönemde Formula 1’i meydan okuma ve inovasyonun sembolü olarak konumlandırıyor. Honda’nın global yarış organizasyonu Honda Racing Corporation (HRC), 2026 sezonu için RA626H güç ünitesini geliştirdi. Honda, dünyanın bir numarası olma hedefi doğrultusunda Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile birlikte zorlukların üstesinden gelerek zirveye ulaşmak için çalışıyor.

Yeni “H” logosu ve HRC uzmanlığı

RA626H güç ünitesini kullanan araçlar, Honda’nın otomobil iş kolundaki dönüşümü simgeleyen yeni tasarımlı “H” logosunu taşıyacak. Honda, HRC’nin Formula 1 ve diğer motor sporları faaliyetleriyle elde ettiği teknoloji ve uzmanlığı, daha gelişmiş sürüş performansı sunan HRC spesifikasyonlu seri üretim modellere aktarmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Honda’nın motor sporları faaliyetlerinin otomobil işine katkısını daha da artıracak. Civic Type R HRC Concept temelli bir seri üretim model de dahil olmak üzere HRC spesifikasyonlu modellerin pazara sunulmasıyla Honda, daha geniş bir müşteri kitlesine “sürüş keyfini” deneyimleme fırsatı sunacak. Honda, Formula 1’i yalnızca otomotiv teknolojisinin zirvesi olarak değil, aynı zamanda insan kaynağını geliştiren bir platform olarak görüyor. Dünya standartlarında rekabet ortamında yetişen Honda mühendisleri, seri üretim modellerin geliştirilmesine geri dönerek müşterilere daha fazla ilham ve keyif sunan ürünler ortaya koyacak. Honda, Formula 1 teknolojilerini kara, deniz, hava ve uzay mobilitesinde inovasyonun çıkış noktası olarak kullanarak, sürdürülebilir bir toplumun hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali törendeki konuşmasında, “Honda ve Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı’nın şampiyonluk için güçlerini birleştirmesi, son derece heyecan verici bir anı temsil ediyor” sözleriyle iş birliğinin önemini belirtti. Japonya’nın F1 tarihinden ve 1976 yılındaki ilk yarıştan söz eden Domenicali, bugüne kadar 13 Pilotlar Dünya Şampiyonluğu’nun belirlendiği Japonya ile spor arasında derin bir bağ bulunduğunu söyledi. Japonya’da bugün yaklaşık 17 milyon tutkulu Formula 1 hayranı bulunduğunu ve Honda’nın Formula 1’e dönüşünün, Japon pazarında sporun potansiyelini daha da artıracağını vurguladı. Özellikle 2026 için belirlenen yeni teknik regülasyonların, Honda’nın spora geri dönüşünde önemli rol oynadığının da altını çizdi.

Törende son konuşmayı da Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı İcra Kurulu Başkanı Lawrence Stroll gerçekleştirdi. Sözlerine “Bu yeni ortaklığı Japonya’da kutlamak benim için büyük bir onur. Aston Martin Aramco Formula One Team ile Honda, 2026 ve sonrasına uzanan güçlü bir bağ oluşturan birçok ortak değeri paylaşıyor” ifadesiyle başlayan Stroll, İngiltere’de Silverstone’daki yeni Aston Martin Teknoloji Merkezi’nin tamamlandığını belirtti.

Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile Honda’nın iş birliği kapsamında; şasi ve güç ünitesinden oluşan tek bir entegre paket geliştirdiğini de paylaşan Stroll, bunun şampiyonluk hedefi için hayati önem taşıdığını vurguladı. Buna ek olarak sürdürülebilir yakıtlar için Aramco, yağlar için ise Valvoline ile ilk kez iş birliği yapılacağını da paylaştı.