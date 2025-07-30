İstihdam Geriledi

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 0,1 puanlık gerilemeyle yüzde 48,9 oldu. Cinsiyete göre bakıldığında erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 31,9 seviyesinde kaldı.

İşgücüne Katılım Yerinde Saydı

İşgücüne katılma oranı Haziran’da değişmeyerek yüzde 53,5 seviyesinde sabit kaldı. Ancak erkeklerde katılım oranı yüzde 71,3 iken, kadınlarda sadece yüzde 36,0 olarak belirlendi. İşgücü sayısı ise 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bine yükseldi.

Genç İşsizlikte Çarpıcı Artış

15-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı ise dikkat çekici bir artışla yüzde 16,2’ye çıktı. Bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış yaşanan genç işsizliğinde erkek oranı yüzde 12,3, kadın oranı ise yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

Çalışma Süresi Azaldı

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi 1,1 saat azalarak 41,5 saate geriledi. Bu düşüş, özellikle sanayi ve hizmet sektörlerindeki dalgalanmalara işaret ediyor.

Atıl İşgücü Oranı Yüzde 32,9’a Yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan atıl işgücü oranı ise Haziran ayında 1,8 puanlık artışla yüzde 32,9 oldu. Sadece işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak ölçülürken, eksik istihdam ve işsizlerin toplam oranı yüzde 23,0 seviyesine ulaştı.