Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasaların merakla beklediği Haziran-Ağustos 2026 dönemine ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Açıklanan takvime göre Hazine, yaz aylarında vadesi gelen borçlarını ödemek ve kamu finansmanını sağlamak amacıyla yoğun bir borçlanma trafiğine girecek.
Ay Ay Borçlanma Yol Haritası
Bakanlığın projeksiyonlarına göre, 3 aylık süreçte yapılacak iç borçlanma miktarları şu şekilde dağılıyor:
Haziran: 554,9 milyar TL
Temmuz: 616,2 milyar TL
Ağustos: 595,7 milyar TL
Toplam Planlanan İç Borçlanma: 1 Trilyon 766 Milyar 800 Milyon TL
Ödeme ve Servis Tablosu Netleşti
Raporda, borçlanma miktarlarının yanı sıra Hazine'nin yapacağı toplam ödemeler (borç servisi) ve dış borç ödeme planları da detaylandırıldı.
|Dönem (2026)
|Toplam Ödeme Öngörüsü
|İç Borç Servisi
|Dış Borç Servisi
|Haziran
|686,6 milyar TL
|Belirtilmedi
|131,7 milyar TL
|Temmuz
|681,8 milyar TL
|616,3 milyar TL
|65,5 milyar TL
|Ağustos
|644,3 milyar TL
|595,8 milyar TL
|48,5 milyar TL
Temmuz ayında 616,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 708,7 milyar liralık, ağustos ayında ise 595,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık tam bazda (595,8 milyar TL) borçlanma yapılması programlanıyor.
Masada Hangi Enstrümanlar Var?
Hazine, bu dev borçlanma programını gerçekleştirmek için piyasaya geniş bir yatırım aracı yelpazesi sunacak. İhraç takviminde yer alan borçlanma senetleri şunlar:
Sabit kuponlu devlet tahvilleri
TLREF’e (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) endeksli tahviller
TÜFE’ye endeksli tahviller
Kira sertifikaları
ABD doları cinsi devlet tahvilleri
Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları
Piyasa Koşullarına Göre Güncelleme Yapılabilecek
Bakanlık, temmuz ve ağustos aylarına ilişkin ihraç takvimlerinin piyasa koşullarına göre güncellenebileceğini not düştü. İhaleler ve ihraçlara ilişkin tüm detaylar, her ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.