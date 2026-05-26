Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasaların merakla beklediği Haziran-Ağustos 2026 dönemine ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Açıklanan takvime göre Hazine, yaz aylarında vadesi gelen borçlarını ödemek ve kamu finansmanını sağlamak amacıyla yoğun bir borçlanma trafiğine girecek.

Ay Ay Borçlanma Yol Haritası

Bakanlığın projeksiyonlarına göre, 3 aylık süreçte yapılacak iç borçlanma miktarları şu şekilde dağılıyor:

Haziran: 554,9 milyar TL

Temmuz: 616,2 milyar TL

Ağustos: 595,7 milyar TL

Toplam Planlanan İç Borçlanma: 1 Trilyon 766 Milyar 800 Milyon TL

Ödeme ve Servis Tablosu Netleşti

Raporda, borçlanma miktarlarının yanı sıra Hazine'nin yapacağı toplam ödemeler (borç servisi) ve dış borç ödeme planları da detaylandırıldı.

Dönem (2026) Toplam Ödeme Öngörüsü İç Borç Servisi Dış Borç Servisi Haziran 686,6 milyar TL Belirtilmedi 131,7 milyar TL Temmuz 681,8 milyar TL 616,3 milyar TL 65,5 milyar TL Ağustos 644,3 milyar TL 595,8 milyar TL 48,5 milyar TL

Temmuz ayında 616,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 708,7 milyar liralık, ağustos ayında ise 595,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık tam bazda (595,8 milyar TL) borçlanma yapılması programlanıyor.

Masada Hangi Enstrümanlar Var?

Hazine, bu dev borçlanma programını gerçekleştirmek için piyasaya geniş bir yatırım aracı yelpazesi sunacak. İhraç takviminde yer alan borçlanma senetleri şunlar:

Sabit kuponlu devlet tahvilleri

TLREF’e (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) endeksli tahviller

TÜFE’ye endeksli tahviller

Kira sertifikaları

ABD doları cinsi devlet tahvilleri

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları

Piyasa Koşullarına Göre Güncelleme Yapılabilecek

Bakanlık, temmuz ve ağustos aylarına ilişkin ihraç takvimlerinin piyasa koşullarına göre güncellenebileceğini not düştü. İhaleler ve ihraçlara ilişkin tüm detaylar, her ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.