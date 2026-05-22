Raporda, farklı ekonomik aktörlerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon tahminlerinde ayrışma yaşandığı görüldü. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,43 puan artarak yüzde 23,82’ye yükselirken, reel sektörün beklentisi ise 0,60 puan düşüşle yüzde 33,10 seviyesine geriledi.

Veriler; Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle gerçekleştirilen Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçları doğrultusunda hazırlandı. Böylece finansal sektör temsilcileri, imalat sanayi firmaları ve vatandaşların enflasyona ilişkin beklentileri birlikte değerlendirildi.

Öte yandan gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı da yükseldi. Nisan ayında yüzde 14,57 olan bu oran, mayısta 1,03 puan artışla yüzde 15,60 seviyesine çıktı.

Uzmanlar, hanehalkı beklentilerindeki gerilemenin dezenflasyon süreci açısından önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekerken, beklentilerin halen yüksek seviyelerde bulunmasının fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirtiyor.